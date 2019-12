Uomini e Donne oggi: discussioni, lacrime e chiarimenti

Uomini e Donne oggi, puntata del Trono Over: Gemma felice con Juan Luis, colpo di scena per Ida e Riccardo

Oggi Uomini e Donne vede al centro della scena i protagonisti del Trono Over. La puntata prende inizio con Gemma e la sua storia con Juan Luis. Viene mandato in onda un filmato che riguarda la fine della scorsa puntata. La Galgani si è lasciata andare a un lungo sfogo con il cavaliere. Il tutto poi si è risolto nel migliore dei modi, infatti la conoscenza tra i due procede davvero a gonfie vele. Maria De Filippi manda in onda la loro esterna, fatta all’interno della casetta. Qui hanno guardato un film insieme, che parla del colpo di fulmine. Entrambi si rivedono in questa storia e si commuovono. In particolare, il cavaliere spiega di essere alla ricerca della sua anima gemella, ma di non averla ancora trovata. A questo punto, tutti e due non riescono a trattenere le lacrime. Impossibile non notare la forte sintonia che c’è tra loro, tra momenti di intrigo e passione. Non mancano i baci a stampo e in studio si accendono le discussioni, poiché c’è chi è convinto che lui non voglia darle un bacio passionale. Juan Luis, però, spiega il motivo per cui ancora non è avvenuto: oltre all’attrazione fisica vuole anche quella mentale.

Prima di lasciarsi andare a un bacio di passione, il cavaliere deve essere sicuro che ci sia un futuro. Tina Cipollari, ovviamente, non perde occasione per attaccare Gemma, accusandola di stare sempre a pensare solo al contatto fisico. Non mancano, pertanto, le discussioni tra l’opinionista e la dama torinese. Quest’ultima non accetta le sue continue insinuazioni sulle conoscenze che porta avanti nel programma. Arriva il momento di Ida e Riccardo. In particolare, Maria manda in onda quanto accaduto dopo la scorsa puntata. Entrambi avevano dichiarato di voler chiudere definitivamente la loro storia d’amore, in quanto le discussioni continuano a far del male a entrambi.

Oggi Uomini e Donne: ancora problemi per Riccardo Guarnieri e Ida Platano

C’è grande attesa per il pubblico di Canale 5, che non vede l’ora di scoprire come procede tra Ida e Riccardo. Dopo la scorsa puntata, la discussione è diventata sempre più accesa dietro le quinte. A fare un passo importante è, questa volta, il Guarnieri. Quest’ultimo ha cercato, in questa settimana, di fare qualcosa per recuperare il rapporto. Vi anticipiamo che assisteremo a un bel colpo di scena che vede protagonista la coppia!