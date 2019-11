Uomini e Donne oggi: la scelta dolorosa di Ida e Riccardo, nuovi sospetti

Uomini e Donne oggi: arriva una conclusione per Ida e Riccardo, i sospetti di Gianni Sperti su Anna

Oggi Uomini e Donne vede in onda la continuazione del Trono Over. Ancora tensioni e litigi al centro dello studio, per i cavalieri e le dame. In particolare, il pubblico di Canale 5 continuerà ad assistere al confronto tra Ida e Riccardo. Qualche settimana fa, la coppia ha deciso di riprovarci, ma non è riuscita comunque a ritrovare la serenità. Sono ancora tanti i problemi che portano entrambi a prendere una decisione dolorosa. Una dichiarazione del Guarnieri, porta Ida a lasciare per l’ennesima volta lo studio in lacrime. Tutti i presenti prendono le sue difese e tra questi vi sono Valentina e Roberta. Riccardo tenta di giustificare le sue affermazioni, mentre la Platano continua a restare fuori dallo studio. In seguito, vedremo Ida rientrare, naturalmente non con il sorriso. Pertanto, entrambi arrivano ad annunciare una scelta davvero importante.

La puntata prosegue con Samuel e Anna. Lui racconta che, fino a qualche giorno fa, era convinto che tra loro si sarebbe evoluta la conoscenza. Invece, il cavaliere ammette che vede la loro frequentazione fare un passo indietro. In particolare, l’uomo avrebbe voluto che scattasse un bacio più passionale tra loro, cosa che non è accaduta. Anna giustifica quanto raccontato da Samuel rivelando che, durante l’ultima uscita, si sentiva stanca. Nonostante ciò, il cavaliere ribadisce che avrebbe voluto vedere un maggiore coinvolgimento. A intervenire nella discussione ci pensa Gianni Sperti, che continua ad avere dei particolari sospetti su Anna. Si accende così una nuova discussione, che si conclude con Samuel che chiude questa conoscenza.

Oggi Uomini e Donne: ancora problemi tra Armando e Veronica

Gemma Galgani torna a essere protagonista di un momento romantico con Juan Luis, che viene reso ironico da Tina Cipollari. Subito dopo si passa ad Armando e a Veronica. Quest’ultima continua a non fidarsi del napoletano, su cui esce un particolare scoop. Pare che il cavaliere, durante la sua unica uscita con Valentina F., si sia lasciato andare a una notte di passione. La dama nega e, nel frattempo, Veronica sente di non potersi fidare di lui.