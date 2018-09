Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo si sono lasciati: sorpresa al Trono Over

Oggi Uomini e Donne: Ida e Riccardo tornano al Trono Over da single

Nuova e ricchissima puntata del Trono Over di Uomini e Donne oggi, 25 Settembre 2018. Tante sorprese, emozioni e ovviamente discussioni. Si continua a parlare di Valentina e della frequentazione interrotta da David. L’uomo preferisce infatti portare avanti la conoscenza con un’altra dama, ovvero Pamela. Chiusa il confronto tra i due, si tornano ad affrontare i problemi di coppia tra Ida e Riccardo. Sono usciti insieme da Temptation Island e sembravano convintissimi di voler proseguire con la loro storia d’amore. Oggi, le cose stanno diversamente. Dopo aver preso parte al docu-reality di Filippo Bisciglia, la Platano e Guarnieri non hanno fatto altro che continuare a discutere. Di nuovo ospiti di Maria De Filippi, i due tornano a raccontare cosa è accaduto dopo l’ultima ospitata in studio.

Ida e Riccardo non hanno chiarito assolutamente nulla. Mentre lui sembra voler parlare, confrontarsi e trovare un punto di incontro, lei è decisa a troncare il tutto. La donna è stanca e per questo ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con l’uomo conosciuto al Trono Over. Di fronte alla scelta della Platano, la padrona di casa decide di fare una sorpresa ad entrambi e a tutto il pubblico della trasmissione. Ida e Riccardo tornano a far parte del programma nelle vesti di cavaliere e dama. Ora, sono pronti a mettersi nuovamente alla prova e a conoscere altre persone. Senza dubbio, la storia non è totalmente chiusa e sicuramente si tornerà a parlare di loro.

Uomini e Donne: tra Ida e Riccardo arriva Barbara De Santi

Ne vedremo delle belle. Ricordiamo inoltre che durante la scorsa puntata di Uomini e Donne, Barbara De Santi dichiarò di aver messo gli occhi su Riccardo già dalla passata stagione. In ogni caso, nonostante lei provò a contattarlo, lui non le ha mai risposto. Ora che è tornato single, deciderà di conoscerla un po’ più a fondo?! Staremo a vedere.