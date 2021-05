Uomini e Donne oggi, due di picche di Ida: Maria aveva fatto da Cupido

Un altro appuntamento con Uomini e Donne martedì 25 maggio 2021. Oggi si prosegue dal momento in cui si è conclusa la puntata trasmessa nel pomeriggio di ieri. Al centro della scena c’è stato, ovviamente, Giacomo Czerny, che ha scelto Martina Grado. Subito dopo la scelta, Maria De Filippi ha chiesto di posizionare due sedie al centro dello studio. Chi è protagonista dell’appuntamento di oggi? La terza parte della registrazione avvenuta lo scorso 19 maggio dovrebbe vedere Ida Platano confrontarsi con Gabriele Capri. I due raccontano come sta proseguendo la loro conoscenza, ma arriva la rottura.

La loro conoscenza è stata abbastanza breve e la decisione di mettere la parola fine arriva proprio da Ida. La De Filippi aveva tentato di avvicinare la Platano a Gabriele, qualche puntata fa. L’intervento della padrona di casa ha dato loro l’opportunità di iniziare a conoscersi. Sin da subito il cavaliere è apparso propenso ad avviare questa frequentazione. Ida e Gabriele nello studio di Uomini e Donne raccontano di essersi sentiti molto in settimana, solo attraverso dei messaggi. Pare che la dama abbia bucato la ruota della sua auto e, per questo, non ha trascorso momenti sereni.

Con lo scopo di sostenerla, Gabriele l’ha chiamata. Le anticipazioni rivelano che il cavaliere spiega di aver scelto di andarci piano con Ida, in quanto non sapeva come volesse procedere. Nonostante ciò, le ha spesso inviato dei messaggi e dedicato anche delle canzoni. Quando lei le ha fatto notare che preferiva ricevere più telefonate, Gabriele l’ha chiamata, dimostrandole il suo interesse. Ma, nonostante tutto questo, Ida decide di chiudere questa conoscenza, dando un due di picche al cavaliere!

Dovrebbe riaccendersi qualche discussione tra Isabella e Gemma, intanto. La prima fa delle precisazioni sulla sua conoscenza con Maurizio. Quest’ultimo ci tiene a smentire le accuse della Galgani, che spesso definisce Isabella come una persona fredda. Non solo, per la dama arrivano altri tre signori a conoscerla. E questo pare dimostri che la donna non sia così fredda come ha più volte dichiarato Gemma.

Come si può immaginare, la dama torinese non cambia la sua opinione. Va segnalato che queste sono le ultime puntate di UeD, di questa stagione. Scendendo nel dettaglio, dopo il pomeriggio di venerdì 28 maggio 2021, il programma di Maria De Filippi andrà in vacanza e tornerà in onda a settembre.