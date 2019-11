Uomini e Donne oggi: Riccardo lascia lo studio, Ida piange disperata

Uomini e Donne oggi: Ida e Riccardo non trovano la soluzione giusta, l’opinione di Tina

Oggi Uomini e Donne vede al centro dello studio i protagonisti del Trono Over. In particolare, il pubblico di Canale 5 assisterà al resto del confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lei continua a dirsi convinta del fatto che il cavaliere non provi più attrazione nei suoi confronti. Un momento duro per la dama, che non riesce a trattenere le lacrime. Nel corso della loro discussione, interviene anche Tina Cipollari. L’opinionista si scaglia contro Riccardo, convinta che ci sia qualcosa che non va visto che non riesce a lasciarsi andare con Ida. A questo punto, Tina dichiara il suo punto di vista su entrambi: si vogliono bene come amici e presi singolarmente sono due bravissime persone, ma in coppia non funzionano. Anche Maria De Filippi tenta di farli ragionare, facendo presente a tutti e due che dovrebbero ascoltarsi a vicenda. Naturalmente interviene anche Armando Incarnato, che già durante la scorsa puntata aveva generato una discussione.

Non solo, la settimana precedente, il cavaliere napoletano aveva anche fatto una carezza sul volto della Platano. Gianni Sperti dice la sua al riguardo, criticando il gesto di Armando. A detta dell’opinionista, quella carezza era inappropriata e così inizia un battibecco tra loro due. Il tutto si conclude con Riccardo che decide di lasciare lo studio. Ida lo rincorre e in camerino si lascia andare a un pianto disperato. Dopo di che, Maria prosegue con gli altri percorsi. Al centro dello studio fa sedere Gennaro e Moreno, usciti entrambi con Diana. Si accendono le discussioni anche in questo caso, quando Jamie interviene affermando di aver iniziato una conoscenza con Moreno e di non aver ricevuto rispetto da parte sua.

Oggi Uomini e Donne: Moreno finisce sotto accusa dopo la confessione di Jamie

Jamie confessa di aver trascorso una notte con Moreno, ma lui poi sarebbe sparito. Il cavaliere non rivela la stessa versione, ma dichiara di averla chiamata per informarle della sua nuova frequentazione con Diana. A questo punto, sempre secondo il racconto di lui, Jamie non gli avrebbe più risposto. I presenti in studio si scagliano, inevitabilmente, contro Moreno.