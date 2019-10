Uomini e Donne oggi: le parole d’amore tanto attese e un gioco divertente

Uomini e Donne oggi Trono Over, Riccardo Guarnieri commosso legge la sua lettera a Ida Platano

Oggi a Uomini e Donne andrà in onda la continuazione della puntata del Trono Over, che ieri ci ha lasciato con il fiato sospeso. Infatti, ricordiamo che si è conclusa con Riccardo Guarnieri e Ida Platano al centro dello studio. Il cavaliere ha annunciato, con l’aiuto di Maria De Filippi, di voler leggere una lettera alla sua ex fidanzata. Sono parole che lui avrebbe voluto dirle durante questi ultimi giorni e ora finalmente è pronto a farlo. Dichiarazioni importanti, che Ida attendeva davvero da tempo. Invogliato dal pubblico e dai presenti in studio, finalmente Riccardo legge ciò che sente nei confronti della Platano. Scendendo nel dettaglio, il Guarnieri dichiara che Ida è sempre stata e lo è tutt’ora la donna più importante della sua vita. Ma non solo, il cavaliere si lascia andare a una vera e propria dichiarazione d’amore, rivelando di amare anche la Platano. Parole molto forti che non possono non far piacere alla dama, che da tempo aspettava di vedere il cavaliere lasciarsi andare così.

Riccardo appare visibilmente commosso. Infatti, è impossibile non notare gli occhi lucidi. Questa volta, il Guarnieri sembra essere davvero sincero e Maria lo sostiene in questa inaspettata dichiarazione d’amore. Dall’altra parte, Ida non riesce a trattenere le lacrime dall’emozione. Ma la dama non sa comunque ancora cosa fare, in quanto ha paura di riprendere la loro relazione e di soffrire di nuovo. Nel frattempo, Armando appare fortemente deluso di fronte alla scena. Incarnato rivela di sentirsi usata da lei, che ogni volta finirebbe dritta nella trappola di Riccardo. I due escono anche fuori dallo studio, per un ulteriore chiarimento dietro le quinte. Le anticipazioni, però, segnalano che Ida non riesce comunque a tornare tra le braccia del Guarnieri!

Oggi Uomini e Donne: il gioco della mela diverte proprio tutti

Momento divertente all’interno dello studio del programma. Un gioco molto divertente non può non fare scappare qualche risata: Gemma e Jean Pierre si ritrovano a fare il gioco della mela. Grandi risate e ovviamente Tina Cipollari approfitta della situazione per prendere in giro la Galgani. Anche Ida e Riccardo, su richiesta di Maria, si mettono in gioco.