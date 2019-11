Uomini e Donne oggi, Armando interviene: scoppia la lite con Riccardo

Uomini e Donne oggi, Armando interviene su Ida e Riccardo: scoppia lo scontro

Oggi a Uomini e Donne va in onda la continuazione del Trono Over. La puntata prende inizio proprio dalla discussione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia sembra non riuscire a trovare un punto d’incontro, dal quale iniziare finalmente a vivere una relazione serena. C’è sempre qualcosa che non va ed entrambi lamentano qualche piccolo problema al centro dello studio. Ad alimentare le discussioni ci pensa, però, Armando Incarnato. Quest’ultimo è già intervenuto sui social, dove esprime spesso il suo punto di vista. Oggi non mancano i battibecchi tra il napoletano e il Guarnieri. I due cavalieri, ancora una volta, si scontrano faccia a faccia. Riccardo è convinto che Armando stia cercando qualunque pretesto pur di farsi notare di fronte alle telecamere. Incarnato, di fronte a questa accusa, si lascia scappare una risata. Ma in difesa del Guarnieri interviene Tina Cipollari. L’opinionista non apprezza per nulla gli interventi di Incarnato, tanto che si arrabbia molto oggi.

Tina non accetta le intromissioni di Armando, che a detta sua dovrebbe ora farsi da parte. Ida e Riccardo stanno cercando di ritrovare la serenità perduta e gli interventi di Incarnato non li aiuterebbero, anzi. A detta della Cipollari, Incarnato starebbe rosicando per non essere riuscito a conquistare il cuore della Platano, tornata subito tra le braccia di Riccardo. Tina è convinta che ogni volta che Armando non riesce ad arrivare dove vuole pensa a infangare le persone. Non solo, l’opinionista fa anche notare al napoletano che la questione Ida e Riccardo non lo riguarda più. Dalle anticipazioni sappiamo, però, che la coppia tornerà nuovamente in studio rivelando di avere ancora problemi.

Oggi Uomini e Donne: Tina Cipollari dedica tutte le sue attenzioni a Juan Luis

Oltre ciò, non mancano nuovi battibecchi tra Tina e Gemma Galgani. L’opinionista non perde tempo a fare qualche battutina contro la dama torinese, che è impegnata a dare tutta la sua attenzione e Juan Luis. Con quest’ultimo la conoscenza procede a gonfie vele. La Galgani non può che esserne felice, tanto che non bada più di tanto alle battute della Cipollari.