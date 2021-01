Uomini e Donne oggi: Sophie perdona Matteo? Lui le fa una sorpresa

By

Cosa accade nella puntata di martedì 12 gennaio 2021 nello studio Mediaset: spazio per Armando Incarnato e per la giovane tronista, che decide di perdonare il suo corteggiatore

Cosa accade a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, martedì 12 gennaio 2021? Prosegue la registrazione dello scorso 18 dicembre e quella tramessa questo pomeriggio dovrebbe essere la parte finale. Si parte dal confronto tra Biagio e Sabina, che hanno concluso la puntata di ieri. Il cavaliere sembra voler fare dei passi indietro e tornare a conoscere la dama, che invece non nutre lo stesso desiderio. Infatti, la donna è rimasta profondamente delusa dalle accuse che Biagio ha fatto nei suoi confronti. Il cavaliere l’aveva attaccata, accusandola di avere un’amicizia datata con Maria, un’altra dama del parterre. Nella discussione si è unita anche Gemma Galgani, siccome dopo la registrazione precedente ha avuto una conversazione in studio con Biagio. Chiuso questo capitolo, la De Filippi dovrebbe proseguire la puntata con Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano sta continuando la sua conoscenza con Lucrezia Comanducci, tornata nel programma qualche settimana fa. L’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis ha fatto il suo ritorno proprio per non perdere l’occasione di frequentare Armando. Tra i due, però, ci sono alti e bassi. Infatti, Incarnato sta proseguendo anche un’altra conoscenza, quella con Brunilde. Il cavaliere sembra non avere ancora intenzione di dare l’esclusiva a Lucrezia. Oggi dovrebbe essere una puntata abbastanza tranquilla, secondo le anticipazioni. Ieri il pubblico ha assistito a qualche colpo di scena con l’uscita dallo studio di Beatrice Buonocore e il confronto acceso tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Al centro dello studio Mediaset, i telespettatori ritroveranno finalmente Sophie Codegoni e i suoi corteggiatori. La giovane tronista sta continuando a conoscere Antonio, Giorgio e Matteo. Oggi racconta di essere uscita con i primi due e di aver perdonato il Ranieri dopo quanto accaduto nelle scorse puntate. Il corteggiatore aveva deluso i presenti in studio dichiarando di non essere pronto a dire ‘sì’ a un’ipotetica scelta di Sophie. Quest’ultima, di fronte alle sue affermazioni, è andata su tutte le furie. Ora ha deciso di mettere da parte questa situazione e di proseguire la loro conoscenza. Il pubblico scoprirà, inoltre, che Matteo ha fatto una sorpresa alla Codegoni.