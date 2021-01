Uomini e Donne oggi: Davide e Chiara commuovono, lacrime in studio

A Uomini e Donne oggi, lunedì 11 gennaio 2021, in studio i presenti non trattengono la commozione durante un’esterna speciale! Si tratta di quella che Davide Donadei ha fatto con Chiara Rabbi. Nel corso della puntata che andrà in onda questo pomeriggio, il pubblico di Canale 5 assisterà all’ultima parte della registrazione dello scorso 18 dicembre. Protagonisti sono i due tronisti rimasti nel programma e, in particolare, il pugliese riesce a sorprendere tutti. Ciò accade quando Maria De Filippi manda in onda la clip dell’esterna di Davide e Chiara. Questa volta la Rabbi riesce a conquistare l’attenzione di tutti. Scendendo nel dettaglio, la corteggiatrice ha organizzato una sorpresa per il tronista in studio.

Chiara ha fatto proiettare, attraverso un video, la camera di Davide. In studio oggi tutti appaiono emozionati di fronte a questa inaspettata sorpresa. Gianni Sperti, addirittura, non riesce a trattenere le lacrime. Di fronte a quanto sta accadendo, come è già possibile immagine, Beatrice Buonocore non reagisce affatto bene. Dopo aver visto quanto è successo durante l’esterna e le reazioni dei presenti in studio, la giovane corteggiatrice lascia lo studio in lacrime. Davide inizialmente decide di non seguirla dietro le quinte. Poi, però, sceglie di andare a riprenderla.

Non manca spazio per Sophie, che è uscita con Giorgio Di Bonaventura e Antonio Borza. Le sue conoscenze proseguono e oggi rivela di aver perdonato Matteo Ranieri per quanto accaduto ultimamente. Il corteggiatore, molto amato dal pubblico, aveva un po’ deluso i presenti in studio quando aveva dichiarato di non essere pronto a dire ‘sì’ a Sophie qualora fosse la scelta. La sua risposta ha mandato su tutte le furie Sophie, che ora decide di proseguire con la loro conoscenza in pace. Per farsi perdonare, Matteo ha anche riservato alla Codegoni una sorpresa.

Non si sa di preciso se altri volti del Trono Over sono protagonisti di questo appuntamento. Gemma Galgani ha già avuto il suo confronto con Maurizio. Roberta Di Padua sta continuando la frequentazione con Riccardo Guarnieri, tra alti e bassi. Il pubblico ha anche assistito al confronto tra Aurora Tropea e Giancarlo, che ha generato non poche polemiche.