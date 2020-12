Uomini e Donne oggi, Matteo causa il caos: i sospetti di Sophie e Gianni

Cosa accade oggi a Uomini e Donne? Martedì 22 dicembre 2020 prosegue la messa in onda della registrazione avvenuta lo scorso 12 dicembre. Il pubblico di Canale 5 ieri ha assistito all’uscita di scena di Gianluca De Matteis, che con l’aiuto di Maria De Filippi ha annunciato di aver deciso di abbandonare il trono. Non si sa di preciso quale sia la scaletta di questa registrazione, ma oggi pare che al centro dello studio i telespettatori ritroveranno Sophie Codegoni. Quest’ultima ha deciso di portare in esterna solo Matteo. Ma nel corso di questa uscita, il corteggiatrice ha ammesso di sentirla ancora fredda. A un certo punto, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, la giovane tronista gli ha fatto conoscere sua mamma attraverso una videochiamata.

Il gesto di Sophie è riuscito a rallentare la tensione, tanto tra loro sono scatti baci e abbracci – ovviamente indossando la mascherina. In studio, però, accade qualcosa di inaspettato. Maria chiede al corteggiatore cosa risponderebbe alla Codegoni se oggi lo scegliesse. Lasciando tutti a bocca aperta, il corteggiatore fa sapere che le direbbe ‘no’. Una risposta, la sua, che sconvolge i presenti in studio, soprattutto la stessa Sophie. La giovane tronista accusa, a questo punto, Matteo, convinta che la stia prendendo in giro. Le spiegazioni del corteggiatore non placano la rabbia della Codegoni, che appare abbastanza sconvolta.

Matteo cerca, però, di spiegarsi meglio facendo notare che al momento è insicuro su alcuni lati del carattere di Sophie. Il corteggiatore teme che non siano fatti per stare insieme. Naturalmente ora vuole comprendere se siano adatti l’uno all’altra. Precisa, inoltre, che sarebbe falso se le dicesse che il suo è un sì sicuro, quando invece non lo è. Nonostante ciò, tenta di farle capire che gli piace tantissimo. Sophie, però, ormai è sconcertata. Ad appoggiarla ci pensa Gianni Sperti, il quale inizia a pensare che Matteo stia prendendo in giro tutti. L’opinionista gli fa notare che dicendo sì non salirebbe sull’altare con la Codegoni.

Un vero e proprio polverone si alza su Matteo, che sembra non riuscire a farsi comprendere. Protagonisti di questa registrazione sono anche Davide Donadei, che ha portato in esterna solo Beatrice, e Armando Incarnato, il quale sta proseguendo le sue conoscenze.