Uomini e Donne oggi: la scelta di Ida e Riccardo dopo la proposta

Uomini e Donne oggi: Armando chiude con Veronica, la risposta di Ida alla proposta di Riccardo

Continuano le discussioni oggi a Uomini e Donne per dame e cavalieri del Trono Over. Scendendo nel dettaglio, vedremo Armando Incarnato prendere una decisione importante sulla sua conoscenza con Veronica. Il cavaliere confessa di voler chiudere questa frequentazione, poiché a detta sua continuerebbero a esserci bugie e menzogne. Pertanto, sembra essere ormai deciso a metterci la parola fine e della stessa opinione è Veronica. I due, però, al centro dello studio continuano a discutere ed è impossibile non notare il fastidio che lei prova per determinate scelte di Armando. Quest’ultimo continua, intanto, la sua frequentazione con Roberta, la quale oggi non è presente in studio. Non esclude, inoltre, un possibile riavvicinamento con Ida Platano, qualora quest’ultima decidesse di tornare in trasmissione da sola. Ed ecco che Maria De Filippi fa entrare in studio proprio Ida e Riccardo Guarnieri. I due spiegano cos’è accaduto tra loro dopo la proposta di matrimonio di lui.

Il pubblico e i presenti in studio attendono di scoprire la risposta di Ida alla proposta di Riccardo. Ebbene la dama ha risposta con un ‘no’ al cavaliere. Il motivo? Come spiega lei stessa oggi di fronte alle telecamere, ha ancora bisogno di avere delle conferme. Prima di poter rispondere in modo positivo alla proposta ricevuta, Ida è convinta di dover portare una certa serenità nel loro rapporto. Lo scorso anno sarebbe andata immediatamente in comune per sposare Riccardo, ma ora la situazione è ben diversa. Nonostante ciò, la Platano fa una confessione al Guarnieri. La dama non vuole assolutamente rinunciare alla loro storia d’amore.

Oggi Uomini e Donne: Ida non sposa Riccardo, ma non rinuncia alla loro storia

Ida non dà il suo ‘sì’ alla proposta di matrimonio di Riccardo. Quest’ultimo, naturalmente, appare infastidito dalla situazione ma sembra essere ancora disposto a riprovarci con la dama. Intanto, la Platano ammette di non voler rinunciare assolutamente a Riccardo. Dunque, la coppia vuole ora provare a ritrovare la serenità insieme seriamente. Non sappiamo se abbiano deciso di lasciare il programma oppure torneranno, nel corso delle prossime settimane.