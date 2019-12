Uomini e Donne oggi: grande delusione per Gemma, la scelta di Ida

Uomini e Donne oggi: una segnalazione su Juan Luis delude Gemma

Oggi nuovi colpi di scena a Uomini e Donne con la puntata del Trono Over. Scendendo nel dettaglio, vedremo la recentissima registrazione di sabato 7 dicembre. Scopriremo come stanno proseguendo le conoscenze tra dame e cavalieri. In particolare, scopriremo cos’è accaduto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo la proposta di matrimonio. Prima di ciò, però, si parla di Gemma Galgani. La puntata parte, come sempre, dalla dama torinese e dalla sua conoscenza con Juan Luis. Quest’ultimo, vi anticipiamo, deve affrontare una situazione abbastanza difficile. C’è, infatti, per lui una segnalazione. A farla è Armando Incarnato, che di recente ha dichiarato di avere dei grossi dubbi sul cavaliere di origini venezuelane. Il napoletano si era detto certo del fatto che Juan Luis stesse prendendo in giro Gemma e proprio per proteggere quest’ultima da una delusione aveva detto la sua. Oggi va oltre e dà delle prove concrete ai suoi dubbi e alle sue passate dichiarazioni.

Secondo quanto afferma Armando, Juan Luis si sarebbe scambiato dei messaggi con altre donne fuori dal programma, durante queste settimane. Incarnato è certo della sua segnalazione, in quanto possiede gli screen delle chat in questione. Il napoletano ha deciso, inoltre, che invierà queste importanti prove direttamente alla redazione. Gemma appare sconvolta di fronte a queste parole. La dama torinese, però, non sa se crederci oppure no. Nel dubbio di ricevere l’ennesima delusione, la Galgani non trattiene le lacrime. Dunque, vedremo Gemma seriamente preoccupata per la sua conoscenza con Juan Luis, per cui sembra provare già un particolare interesse.

Oggi Uomini e Donne, Ida e Riccardo nuovo confronto dopo la proposta di matrimonio

Una puntata ricca di colpi di scena, che vede protagonisti anche Ida e Riccardo. Il pubblico è curioso di conoscere la risposta della Platano alla proposta di matrimonio del Guarnieri. Sono in tanti a sperare di vederli convolare a nozze, ma un’altra parte del pubblico è convinta che non siano fatti per stare insieme. Intanto, oggi Ida non dà una risposta diretta, ma ammette di non voler assolutamente perdere Riccardo.