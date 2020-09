Uomini e Donne oggi: il lifting di Gemma, scontro con Nicola Vivarelli

Oggi torna in onda Uomini e Donne. Il pubblico di Canale 5 può, dunque, ritrovare sul piccolo schermo i protagonisti del programma di Maria De Filippi. In particolare, questa volta, i telespettatori si ritrovano di fronte a uno studio completamente rinnovato. Il pubblico si trova dietro i troni, gli opinionisti e la conduttrice. Nelle prime cinque file siedono corteggiatori e corteggiatrici. Tutti i presenti, prima di fare il loro ingresso nello studio hanno dovuto effettuare il test sierologico istantaneo. Chiaramente, devono anche tenere la mascherina. Secondo le anticipazioni condivise da Il Vicolo delle News, nel corso della prima puntata di questa stagione si inizia con Gemma Galgani. Come accadeva già in passato, la prima parte è dedicata proprio alla dama torinese, la quale litiga pesantemente con Nicola Vivarelli. Non solo, per Gemma arriva anche un nuovo corteggiatore. C’è un dettaglio che sta incuriosendo un po’ tutti i telespettatori e riguarda, appunto, la Galgani!

Uomini e Donne oggi, rivoluzione per Gemma Galgani: il lifting e la rottura con Nicola Vivarelli/Sirius

Nel corso della loro ultima intervista, Gemma e Nicola dimostravano di essere ancora affiatati questa estate. Dopo di che, intorno a loro c’è stata solo aria di mistero. Ed ecco che, durante questa prima puntata della nuova stagione, i due spiegano cosa è realmente accaduto. Gemma si è fatta il lifting ed è proprio questo il motivo per cui non ha più incontrato Sirius. Dopo grande attesa, il pubblico di Canale 5 può finalmente notare il cambiamento che la Galgani ha scelto di effettuare sul proprio viso. Oltre ciò, vengono percorse le tappe che la dama torinese ha dovuto seguire in una clinica famosa di Roma, per fare i ritocchini. I telespettatori vedranno Gemma con il lifting entrare in studio come se nulla fosse. Ad attaccarla immediatamente ci pensa Nicola, il quale appare profondamente deluso dall’atteggiamento assunto improvvisamente dalla dama questa estate.

Oggi Uomini e Donne, è scontro tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: i due protagonisti del Trono Over si accusano a vicenda

Una grande delusione quella che si legge negli occhi di Sirius, il quale ribadisce che credeva molto nella loro storia. Dall’altra parte Gemma è convinta che Nicola non ci abbia nemmeno provato ad avvicinarsi. A detta della Galgani, lo scopo del corteggiatore sarebbe stato solo quello di esibirla in giro. Addirittura a oggi la dama torinese pensa che alcuni messaggi che lui le inviava erano scritti dalla madre. A complicare la situazione ci pensa Valentina Autiero, che balla al centro dello studio con Sirius!