UeD oggi Gemma e Nicola, mistero sulla rottura: lei invia un segnale

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli/Sirius cosa sta succedendo in queste settimane? Il tutto è ancora avvolto nel mistero e il pubblico è convinto che si scoprirà qualcosa solo quando tornerà in onda Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà a tenere al centro dell’attenzione le esperienze amorose della dama torinese, questo sembra ormai una cosa certa. Infatti, pare che tra Gemma e Nicola sia arrivata la rottura. Non ci sono più particolari notizie che vedono i due vivere la loro conoscenza, tra coccole e sorrisi. La stessa Galgani sembra voler far intendere che la storia tra lei e Sirius sia arrivata a un punto limite. Non si sa esattamente cosa sia accaduto, ma oggi la dama di Torino dimostra di essere abbastanza malinconica. Scendendo nel dettaglio, Gemma inizia la sua giornata su Instagram con una citazione di Alda Merini. Il pubblico nota immediatamente tanta tristezza nel post condiviso dalla Galgani, che farebbe da ulteriore conferma delle ipotesi sulla rottura.

Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: è finita? Lei oggi condivide un messaggio malinconico

Pare che tra Gemma e Nicola la conoscenza sia giunta al termine. Una rottura non tanto inaspettata per il pubblico. Dopo le dure accuse nei confronti di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, gli utenti sui social non risparmiano neanche la Galgani. In molti sono convinti che la dama voglia sfruttare la situazione per tornare a essere una grande protagonista del programma. Il post condiviso oggi dalla dama torinese fa, intanto, pensare che Sirius abbia deluso le sue aspettative. “Abbiamo bisogno di questi piccoli gesti che ci fanno stare bene”, scrive Gemma. Sembra che la Galgani abbia voluto utilizzare la citazione di Alda Merini per mandare un messaggio a Nicola oppure per dare conferma ai fan sulla rottura. Al pubblico non resta che attendere il ritorno del programma sul piccolo schermo per scoprire cosa sta realmente accadendo!

Oggi Uomini e Donne, Gemma e Nicola: gli indizi sembrano provare la rottura

Alcuni indizi hanno fatto pensare, inevitabilmente, a una rottura per Gemma e il giovane Nicola. Solo qualche giorno fa, la Galgani sembrava confermare la fine della sua frequentazione con Sirius. Si tratterebbe, dunque, dell’ennesima delusione per la dama torinese, che questa volta era consapevole dell’importante differenze d’età che la separava dal suo ‘lui’.