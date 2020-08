Uomini e Donne, Veronica e Giovanni accusati di finzione: lei in lacrime

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di Uomini e Donne sono stati duramente accusati di finzione! Qualche giorno fa, entrambi hanno fatto sapere al pubblico di essersi lasciati. Pare che la crisi sia arrivata a causa di un determinato atteggiamento di lei. Non si sa nel dettaglio cosa sia accaduto, ma in molti credono che stiano fingendo la rottura poiché tra qualche tempo riprenderà la messa in onda del programma di Maria De Filippi. A detta di alcuni telespettatori, Veronica e Giovanni starebbero attendendo di finire nuovamente di fronte alle telecamere per parlare della loro crisi. Questa tesi si è fatta ancora più forte quando gli utenti sui social hanno notato che entrambi si trovavano ancora a Pompei, nello stesso luogo. A spiegare cosa sta realmente accadendo ci pensano i due diretti interessati. In particolare, la dama del Trono Over si mostra abbastanza provata da queste dure accuse. In lacrime, spiega il motivo per cui entrambi fino a ieri si trovavano ancora a Pompei e si scaglia contro chi la sta accusando. Giovanni, invece, condivide un lungo messaggio sulle Stories di Instagram, ribadendo lo stesso concetto di Veronica.

Uomini e Donne, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dure accuse: lei risponde in lacrime

Veronica Ursida inizia il suo video sul suo profilo Instagram rivelando che ci tiene a dire una cosa per lei molto importante. La dama assicura al pubblico che sia lei che Giovanni hanno sempre affrontato il loro rapporto in maniera vera. Nessuna finzione, dunque, secondo quello che dichiara Veronica, visibilmente provata. La Ursida ammette che i loro gesti impulsivi sui social – togliersi il segui e mostrarsi arrabbiati pubblicamente – sono stati fatti poiché entrambi hanno un carattere esplosivo. La dama, inoltre, ammette di essere stata in compagnia di Giovanni fino al pomeriggio di ieri, per concludere la vacanza che avevano pianificato. Si sono salutati al Santuario di Pompei e da quel momento si sono separati per riflettere e capire se possono superare tutta questa situazione. In particolare, Veronica ci tiene a precisare che dopo la rottura entrambi avevano bisogno di parlare e di comprendere determinate cose.

Veronica e Giovanni di Uomini e Donne: entrambi spiegano cosa sta accadendo

“Se per voi siamo finti mi dispiace, ma vi posso garantire che questa sofferenza la potete leggere nei nostri occhi”, dichiara Veronica nel suo video. La Ursida comprende che vederli di nuovo insieme a Pompei dopo la rottura annunciata sui social potrebbe apparire come una cosa strana. Nel frattempo, a ribellarsi alle forti accuse ci pensa anche Giovanni. Il cavaliere è convinto che ci sia tanta gente cattiva, che starebbe cercando di mettere il marcio dove non c’è. Per adesso, come lui stesso rivela, pare non siano riusciti a risolvere i loro problemi. “La foto è stata fatta li insieme perché pochi minuti dopo Veronica è ripartita ed era come un saluto davanti a un posto sacro”, conclude Longobardi.