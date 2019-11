Uomini e Donne oggi: la felicità di Gemma e il dramma di Ida e Riccardo

Uomini e Donne oggi: Gemma e le sorprese a Juan Luisa, situazione spiacevole per Ida e Riccardo

Oggi la nuova puntata di Uomini e Donne vede protagonisti dame e cavalieri del Trono Over. Vi anticipiamo che non mancano i momenti divertenti, ma anche quelli di forte tensione. Il tutto prende inizio con Tina Cipollari, che torna a pesarsi in pubblico dimostrando di essere dimagrita e di aver raggiunto i 74kg. Dopo di che, si passa a Gemma Galgani. La dama torinese sta portando avanti il suo percorso con Juan Luis e le cose tra loro sembrano andare decisamente bene. Nel corso della puntata di oggi vedremo, infatti, Gemma entusiasta di quanto sta accadendo con il cavaliere, a cui riserva non poche sorprese. In particolare, la dama di Torino regala a Juan Luis un cartellone a forma di cuore con ben 120 post-it, che indicano 80 canzoni d’amore che lei ha sceto di dedicargli. Ogni puntata, il cavaliere dovrà togliere uno di essi e la canzone scelta farà da colonna sonora al loro ballo. Tra loro la conoscenza prosegue quindi nel migliore dei modi e svelano che sono scattati alcuni baci a stampo.

Le tensioni in studio si accendono con l’arrivo di Ida e Riccardo. La Platano non entra subito, tanto che si aspetta inutilmente per qualche minuto la sua entrata. La dama non riesce, infatti, a entrare in studio poiché troppo provata. Si viene presto a sapere che si trova dietro le quinte in lacrime e, per tale motivo, non riesce a sedersi al centro dello studio. Già da questo suo gesto si intuisce che le cose tra lei e Riccardo non sono migliorate, anzi. Sembra proprio che i due non riescano a trovare un punto di incontro e nel corso della puntata in onda oggi ne avremo le prove. A rivelare quanto sta attualmente accadendo tra loro ci pensa il Guarnieri, che a differenza di Ida decide di entrare in studio e dare le sue spiegazioni.

Oggi Uomini e Donne: il confronto tra Ida e Riccardo è ricco di tensioni

Maria De Filippi manda in onda anche un filmato, in cui è possibile vedere il confronto tra Ida e Riccardo dopo la scorsa puntata. La discussione tra loro era terminata nel migliore dei modi, tanto che li vedremo baciarsi nel video. Ma oggi le cose continuano a non funzionare tra loro e a spiegare ai presenti in studio e al pubblico quanto sta accadendo è Riccardo. Subito dopo, la Platano trova il coraggio ed entra anche lei in studio! Vi anticipiamo che questa sarà una puntata molto triste per Ida, ma anche per Riccardo. Entrambi sono consapevoli che la loro storia è giunta al termine!