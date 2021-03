Uomini e Donne oggi: un abbandono e la scelta di una coppia Over

Torna in onda Uomini e Donne oggi, lunedì 22 marzo 2021. Cosa accade nello studio di Canale 5? L’ultima puntata della scorsa settimana si è conclusa con Gemma Galgani, che ha deciso di riprendere la conoscenza con Maurizio G., protagonista della versione de Il Segreto ideata dal programma. Dopo alcuni dubbi di Maria De Filippi, dovrebbero scendere i tre tronisti. Al centro dello studio il pubblico di Canale 5 dovrebbe ritrovare Samantha Curcio e non solo. La new entry ha dimostrato di essere interessata a Gero, che intanto sta conoscendo anche Lara. Ma ora il cavaliere ribadisce di non riuscire a continuare il suo percorso nel programma.

Già qualche puntata fa, Gero aveva mostrato la sua difficoltà e aveva fatto presente di essere pronto a lasciare la trasmissione. Un po’ tutti in studio hanno convinto il cavaliere a proseguire la sua esperienza nel programma. Lasciando l’amaro in bocca a Samantha, decide oggi di abbandonare. Ovviamente la tronista non prende bene questa sua decisione, soprattutto perché hanno trascorso una bella esterna insieme. Non crede che sia finto, ma non comprende il motivo per cui abbia speso per lei delle belle parole per poi lasciare il programma.

Lara, siccome era scesa per conoscere Gero, decide di andare via. Sempre nel corso dell’appuntamento di oggi dovrebbero salutare la trasmissione anche Sabina Ricci e Claudio Cervoni, che decidono di iniziare a frequentarsi lontano dalle telecamere. La nuova coppia del Trono Over fa una scelta inaspettata, con tanto di petali rossi. Ciò non era stato programmato, ma entrambi si dicono pronti a lasciare la trasmissione. A questo punto, Maria De Filippi accetta la loro decisione, in quanto è evidente che sia nato un sentimento vero.

Gianni Sperti si emoziona di fronte alla scelta di Sabina e Claudio, dichiarandosi contento di essersi sbagliato nei loro confronti. Ammette di averli giudicati a volte ingiustamente e fa notare che è sempre belle quando nel programma nasce un amore vero. Dopo Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, Giancarlo e Alessandra, ora tocca a Sabina e Claudio viversi la loro storia d’amore lontano dai riflettori.