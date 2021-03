Uomini e Donne, Giancarlo e Alessandra vanno via. Il web: “Imbarazzante”

Pare proprio che il pubblico, nel tempo, non sia riuscito ad apprezzare il cavaliere, che oggi lascia il programma insieme alla Chiariello: mentre lei convince, per lui è pioggia di critiche

Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello lasciano Uomini e Donne insieme. Una scelta la loro che arriva in modo improvviso, ma non è inaspettata. Infatti, ormai da molto tempo i due si stanno frequentando e più volte si sono mostrati molto presi. Oggi si siedono al centro dello studio e rivelano che c’è qualche problemino. Quando stanno insieme sono felici, ma nelle giornate in cui si ritrovano ad affrontare la distanza la situazione diventa difficile. A questo punto, interviene Gianni Sperti e fa notare che ormai Giancarlo e Alessandra sono una coppia. Pertanto, consiglia ai due partecipanti del Trono Over di lasciare il programma e di viversi la relazione fuori. In questo modo, avranno modo di superare le difficoltà.

L’opinionista precisa, come sempre, che l’uscita dal programma non corrisponde di certo a una proposta di matrimonio. Semplicemente dovranno provare a vivere il loro amore lontani dalle telecamere. E mentre Alessandra non dà chissà quale risposta e appare abbastanza emozionata, Giancarlo dimostra di essere titubante. Il cavaliere spiega che non avrebbe voluto lasciare la trasmissione così. Avrebbe preferito rendere il tutto un momento più emozionante. Gianni, però, gli fa notare che non è necessario fare una scelta plateale all’interno del programma.

Maria De Filippi tenta di comprendere le loro intenzioni e chiede a entrambi se hanno dunque deciso di lasciare il programma. La padrona di casa non vuole invitarli a compiere questo passo, ma non riesce a capire probabilmente cosa hanno intenzione di fare. Ed ecco che, visibilmente commossa, Alessandra confessa di essersi innamorata di Giancarlo e così lasciano il programma insieme! Restano in studio finché non termina la puntata e la Chiariello ci tiene a ringraziare un po’ tutti, compreso Armando Incarnato. A quest’ultimo, per cui ha provato in passato dei sentimenti, dice grazie: “Al centro mi hai sempre un po’ aiutata. Ti ringrazio perché so che mi hai capita come persona”.

Nel frattempo, non mancano i commenti sui social per quanto sta accadendo in studio. Il pubblico che segue sembra non essere completamente convinto della scelta presa da Giancarlo. In lui i telespettatori hanno visto titubanza e poca voglia di proseguire la conoscenza lontano dai riflettori. Infatti, molti si dicono certi del fatto che Cellucci non provi gli stessi sentimenti di Alessandra. Su Twitter qualche utente vede nelle sua parole freddezza e forzatura.

“Lui imbarazzante! Non è interessato come lei, è palese” e poi “Ridicola questa scena”. Questi sono solo due dei vari commenti che è possibile leggere su Twitter. Molti sono certi che Giancarlo avrebbe preferito continuare questa esperienza stando così sotto i riflettori. Ora non resta che attendere per scoprire come proseguirà la storia di Giancarlo e Alessandra dopo Uomini e Donne. Intanto, nei prossimi giorni, i telespettatori assisteranno alla scelta di Claudio e Sabina.