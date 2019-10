Uomini e Donne oggi: Gemma delusa, duro colpo per Riccardo

Uomini e Donne oggi: delusione per Gemma Galgani, tra Riccardo e Ida nuove discussioni

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. Non mancano i colpi di scena in studio, dove il tutto prende inizio da Gemma Galgani e JeanPierre. I due sono usciti insieme girando per Roma e tra loro è scattato un bacio a stampo. Non solo, la dama torinese si ritrova nuovamente a essere protagonista di un gioco divertente, ovvero quello della mela. Tina Cipollari si diverte a far fare alla Galgani anche il gioco del cocco e poi dell’uva. Arriva una nuova dama per JeanPierre, che decide di farla restare deludendo Gemma. Subito dopo, si apre il discorso riguardante Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ricordiamo che, durante la scorsa puntata, la dama ha finalmente ricevuto la dichiarazione d’amore che da tempo attendeva. Il cavaliere si è, infatti, lasciato andare rivelando tutto ciò che prova, attraverso una lettera che ha scritto lui stesso negli ultimi giorni. Oggi, però, la Platano non appare poi così felice, anzi. Le anticipazioni vedono Riccardo cercare di spiegare nuovamente quanto prova per Ida. Il Guarnieri ammette di non essere sicuro di essere stato chiaro nella sua lettera.

Nella discussione si intromette Armando Incarnato, che accusa il Guarnieri di essere incoerente. Nel frattempo, Riccardo chiede alla Platano di difendere ciò che c’è stato tra loro. Ma ormai Ida confessa di aver compreso di non amarlo più. Scendendo nel dettaglio, la dama rivela di non aver provato nulla quando l’uomo le ha letto la sua lettera. Non solo, la Platano dichiara di non aver sentito ciò che si aspettava quando Riccardo l’ha raggiunta a Brescia. Un duro colpo per il cavaliere, il quale cerca ancora di capire cosa Ida vorrebbe che facesse. La dama, però, appare sempre più scossa. Continua così la discussione tra i tre, per gran parte del tempo.

Una puntata del Trono Over scoppiettante, dove la discussione tra Ida e Riccardo si accende in studio. Le parole di Ida sono inaspettate. Infatti, in molti si aspettavano che la dama fosse contenta di aver ricevuto finalmente la dichiarazione d’amore che da tempo attendeva dal Guarnieri. Le anticipazioni annunciano che Riccardo esce dallo studio in lacrime, dopo aver saputo che Ida ha cercato Armando.