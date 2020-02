Uomini e Donne oggi, arriva la nuova tronista: Giovanna Abate sul trono

Uomini e Donne oggi, Maria De Filippi presenta la nuova tronista: Giovanna Abate sale sul trono

La settimana per Uomini e Donne si conclude oggi con una nuova puntata del Trono Classico. Il pubblico di Canale 5 assisterà alla tanto attesa presentazione della nuova tronista, Giovanna Abate! Inizialmente viene mandato in onda il filmato che vede l’ex corteggiatrice scoprire di non essere la scelta di Giulio Raselli. Grande delusione per la giovane, che ha svelato subito dopo di essere rimasta un po’ male per come è andata a finire. Dopo qualche giorno, Maria De Filippi ha fatto invitare Giovanna in studio, con una scusa. Lei ha fatto il suo ingresso e al centro ha trovato un trono illuminato. Sin da subito, la Abate ha ammesso di non riuscire a credere a ciò che stava accadendo. La conduttrice le ha poi confermato che, invece, è tutto vero. Dopo aver visto il filmato, i presenti accolgono nuovamente Giovanna e, questa volta, nel ruolo di tronista. Per lei oggi scendono tanti ragazzi, tra cui un ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche e un ex tentatore di Temptation Island.

E mentre le anticipazioni del Trono Classico la vedono di nuovo di fronte a Giulio Raselli, nella puntata di oggi Giovanna inizia il suo percorso sul trono. Nel frattempo, vedremo come stanno procedendo le conoscenze di Sara Shaimi. Quest’ultima è uscita con Matteo, Geatano e Giuseppe. Sonny, invece, non è stato portato in esterna. Intanto, il corteggiatore siciliano sembra voler farsi perdonare, tanto che le ha inviato un biglietto spiritoso dopo la scorsa puntata. Giuseppe è convinto che in un rapporto sia importante venirsi incontro e, basandosi su questo, ha fatto una richiesta alla tronista: lui potrebbe fare il suo passo, ma vuole che dall’altra parte avvenga lo stesso. Di fronte al discorso del corteggiatore, Sara ha dimostrato di essere abbastanza compiaciuta.

Oggi Uomini e Donne: Carlo Pietropoli va a riprendere Cecilia, Daniele Dal Moro elimina Ginevra

Nel corso della puntata di oggi, vedremo Carlo Pietropoli andare a riprendere Cecilia Zagarrigo a Milano. I due hanno discusso e, nella sua nuova intervista sul Magazine del programma, la corteggiatrice si dichiara ‘delusa e amareggiata’. Il tronista, come ha fatto anche Daniele Dal Moro, è uscito con Ginevra. L’ex gieffino però sceglie di eliminare, almeno dal suo percorso, la corteggiatrice, che ancora non riesce a fare una scelta tra i due tronisti.