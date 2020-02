UeD, Cecilia Zagarrigo dopo aver lasciato lo studio: cos’è accaduto

UeD, Cecilia Zagarrigo delusa e amareggiata: la corteggiatrice spiega cosa sta accadendo

Cecilia Zagarrigo ha lasciato lo studio di Uomini e Donne e nel corso della puntata del Trono Classico successiva è stato impossibile non notare la sua assenza. Il suo percorso con Carlo Pietropoli non sta procedendo nel migliore dei modi. Intanto, la corteggiatrice sceglie di rivelare cosa sta davvero accadendo, nella sua nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Scendendo nel dettaglio, Cecilia si dichiara fortemente delusa per quanto successo con il tronista. Ricordiamo che la Zagarrigo ha deciso di alzarsi dalla sua sedia dopo essere stata, più volte, accusata da Carlo di avere delle reazioni poco vere. Incitata da Gianni Sperti, la corteggiatrice ha poi lasciato lo studio, fortemente delusa dall’atteggiamento del Pietropoli. Al momento, Cecilia non riesce più a descrivere cosa prova per il tronista. Ora non può dire di stare bene, in quanto delusa e amareggiata. E mentre prima pensava constantemente al Pietropoli e a come avrebbero vissuto la giornata, oggi torna a casa in lacrime e con la sola voglia di chiudere il tutto.

Intanto, la corteggiatrice spende delle parole carine nei confronti di Daniele Dal Moro. “Mi piace il suo modo di fare e di pensare, lo trovo molto schietto”, confessa al settimanale. Cecilia riserva belle parole all’ex gieffino, ma ammette che quest’ultimo, esteticamente, non è il suo prototipo di uomo. “Non so più descrivere cosa provo per lui. Sono delusa e amareggiata”, dichiara la Zagarrigo sul Magazine del programma. Nel frattempo, Cecilia sta vivendo una situazione abbastanza spiacevole in trasmissione, ma cosa l’ha portata a lasciare lo studio e il suo percorso con Carlo? “Mi sono sentita persa e volevo solo tornare a casa. Vedevo il suo sguardo assente ed ero interdetta“, confessa oggi Cecilia.

Cecilia Zagarrigo torna a Uomini e Donne? Carlo Pietropoli va a riprendere la corteggiatrice

Tornasse indietro, agirebbe “più di pancia e meno di testa”. Sebbene passi le giornate a pensare al tronista, ha preferito non cercarlo dopo aver lasciato lo studio. Un duro colpo per la Zagarrigo, la quale si ritrova a vivere questa esperienza con grosse difficoltà. Secondo le anticipazioni del Trono Classico, vedremo Carlo raggiungere Cecilia a Milano, dopo quanto accaduto. I due, però, non hanno avuto un confronto pacifico.