UeD anticipazioni, Carlo e Cecilia al capolinea? Sonny non convince

Anticipazioni Trono Classico, Carlo va da Cecilia ma non va come previsto: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico e le anticipazioni su Carlo Pietropoli rivelano quanto molti si aspettavano. Il tronista è andato a riprendere Cecilia Zagarrigo, che nella scorsa puntata non si è presentata in studio. Due puntate fa, Cecilia si era eliminata dal programma dopo una discussione con Carlo e nessuno dei due aveva fatto un passo verso l’altro. Lunedì sono tornati tutti in studio per una registrazione, ma Cecilia non c’era. Evidentemente la corteggiatrice è riuscita a dare un forte segnale al tronista, che in questi giorni è corso a riprenderla a Milano. Le cose però non sono andate come magari lui sperava quando ha deciso di andare a chiarire con Cecilia, infatti i due hanno litigato. Scopriamo subito tutte le anticipazioni di Uomini e Donne!

Uomini e Donne, Daniele elimina Ginevra: tutte le anticipazioni

Non è chiaro se Cecilia fosse presente nella registrazione o meno, le anticipazioni a riguardo non rivelano altro. Carlo è uscito anche con Ginevra, la corteggiatrice indecisa tra lui e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo vedendo una nuova esterna con l’altro ha messo alle strette Ginevra, dicendole di scegliere chi corteggiare. Lei non è riuscita a prendere una decisione e in più non le piace quando le vengono imposte le cose. Dopo questa discussione, Daniele ha deciso di eliminarla per cui al momento Ginevra è solo una corteggiatrice di Carlo. Ma chissà cosa sarà successo dopo la registrazione! Le anticipazioni del Trono Classico del Vicolo delle News proseguono parlando di Sara, che è uscita in esterna con Matteo, Gaetano e Giuseppe.

Uomini e Donne anticipazioni, Sara si riavvicina a Giuseppe: Sonny vicino all’addio?

Con Matteo è andata bene, con Gaetano decisamente meno: Sara ha abbandonato l’esterna perché ha avuto l’impressione che lui fosse un po’ troppo teatrale. La tronista pare pensi la stessa cosa anche di Sonny, che non ha portato in esterna questa settimana. Con Giuseppe invece è tornato il sereno dopo il malcontento della scorsa puntata. Il corteggiatore è riuscito a organizzare una bella esterna e Sara ne è rimasta piacevolmente colpita.