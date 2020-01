Trono Classico, Sara: accuse di sponsorizzazione e mancanze, Giuseppe travolto

Uomini e Donne, Sara Amira Shaimi e Giuseppe Nastasi distanti: lei delusa dai mancati festeggiamenti

Le ultime anticipazioni sul Trono Classico vengono direttamente dal Vicolo delle News che si è soffermato parecchio – come del resto è accaduto in puntata – sul percorso di Sara Amira Shaimi, tronista che, visto il carattere e considerata la storia, potrebbe regalarci parecchie soddisfazioni sino alla fine della trasmissione. A Uomini e Donne Sara ha fatto notare che Giuseppe Nastasi non ha avuto neanche un pensiero per lei nonostante fosse il compleanno, e questa l’ha disturbata al punto da spingerla a non portarlo in esterna. Giuseppe ha cercato di giustificarsi dicendo che aveva chiesto a Michele di farle gli auguri di persona ma non ha potuto: giustificazione che non è piaciuta a Sara che gli ha fatto notare come in questo caso avrebbe potuto fare un gesto minimo per dimostrarsi vicino a lei.

Trono Classico, accuse pesanti a Giuseppe: il corteggiatore sponsorizza qualcosa?

In puntata si è parlato molto di Sara e Giuseppe, e lei sembrava davvero sul punto di eliminarlo quando poi tutto si è concluso con un nulla di fatto: “Lui – scrive il Vicolo delle News – di una pesantezza assurda tanto che nessuno ha capito perché lei non lo abbia eliminato alla fine”. E non poteva mancare la solita accusa di sponsorizzare qualcosa che è ricorrente da anni ormai: “Portava – si legge sempre sul Vicolo – una maglietta con la scritta ‘I don’t need words’ […] e Gaetano gli ha detto: ‘Ma stai sponsorizzando una stamperia?'”. Non sappiamo cos’abbia risposto Giuseppe ma state certi che sulla questione si ritornerà, visto che in studio segnalazioni come questa non sono mai cadute nel dimenticatoio. Ma continuiamo con le anticipazioni.

Sara e Sonny, l’esterna che piace ma non troppo: le ultime news sul Trono Classico

Si è parlato anche del rapporto che Sara ha instaurato con Matteo, che non aveva mai portato in esterna, e con Sonny: il primo l’ha sorpresa con una scatola di rose rosse e le ha chiesto di vedersi in casona; lei ha accettato e si è detta lusingata e imbarazzata. Il secondo l’ha voluta incontrare a Rieti, e questo sembra non essere piaciuto inizialmente a Sara perché essendo la propria città avrebbe voluto essere stata lei a portarcelo. Bella esterna anche con Gaetano sebbene le preferenze di Sara siano ormai del tutto evidenti: ci sbagliamo, dite? Staremo a vedere: effettivamente siamo ancora agli inizi del suo Trono e tutto potrebbe succedere!