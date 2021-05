Uomini e Donne oggi Riccardo e Roberta, scoppia il caos: rissa sfiorata

La puntata che va in onda questo pomeriggio, secondo le anticipazioni, vede l’ormai ex coppia del Trono Over al centro della scena: il Guarnieri fa delle rivelazioni scottanti

Oggi, lunedì 17 maggio 2021, la puntata di Uomini e Donne prende inizio con la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 9 maggio. Cosa accade in studio? Dovrebbero fare ritorno Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Secondo le anticipazioni la prima a entrare è proprio lei, la quale annuncia che è arrivata la rottura definitiva. Dopo di che, fa il suo ingresso l’ex cavaliere di Taranto e iniziano le liti. In particolare, lei torna a insinuare che nell’intimità lui ha perso la passione. Ma ecco che Riccardo fa delle dichiarazioni scottanti su Roberta, che lasciano un po’ tutti senza parole.

Scendendo nel dettaglio, il Guarnieri racconta che, in realtà, si erano messi d’accordo a rimanere ancora nel programma, per aiutare lei ad avere più visibilità. Anche tornare oggi in studio non era un suo interesse e la redazione conferma, infatti, che lui non voleva inizialmente accettare l’invito. Improvvisamente scoppia una fortissima discussione tra Riccardo e Armando Incarnato a Uomini e Donne. La lite prende inizio in quanto il Guarnieri conferma che Roberta gli ha rivelato che il cavaliere napoletano parlava male della redazione. La Di Padua smentisce la cosa e si arriva quasi alla rissa.

Riccardo sembra essere pronto a mettere le mani addosso ad Armando, tanto che alcuni presenti tentano di dividerli. Il caos non termina qui, in quanto il Guarnieri ha una discussione anche con Ida Platano. A quest’ultima consiglia di restare in silenzio, in quanto potrebbe rivelare qualcosa di scottante su di lei. E in questa circostanza parla di un episodio che riguarda anche un’altra ex dama, con cui pare che Ida si fosse messa d’accordo in passato. Spunta pure il nome di Sossio Aruta in questo racconto di Riccardo.

Le rivelazioni di Riccardo scatenano diverse liti all’interno dello studio, dove più presenti parlano e urlano tra loro. Secondo le anticipazioni, pubblico e opinionisti credono alla versione del Guarnieri, sebbene non abbiamo mai appoggiato il suo modo di fare. Le liti terminano con Riccardo che decide di salutare e andare via. Una puntata scoppiettante quella a cui, oggi pomeriggio, assisteranno i telespettatori di Canale 5.