Uomini e Donne oggi: emozioni in studio per Ida e Riccardo

Uomini e Donne oggi Trono Over, Riccardo Guarnieri dichiara finalmente il suo amore a Ida Platano

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. In studio tanti colpi di scena, che vedono protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ma prima si parte con le solite discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama torinese sta continuando la sua conoscenza con Jean Pierre, che però sembra essere sempre meno coinvolto. Maria De Filippi accende poi un momento divertente, con il gioco della mela. Ed ecco che subito dopo al centro dello studio la conduttrice fa sedere Armando Incarnato. Il cavaliere sta proseguendo con la sua conoscenza con Ida. Dopo la puntata i due hanno deciso di andare a cena insieme, ma avviene un importante colpo di scena: Riccardo vuole parlare con la Platano. Non solo, il Guarnieri è pronto a stupire proprio tutti con una vera dichiarazione d’amore, attraverso una lettera. Le parole del cavaliere lasciano di stucco i presenti in studio e probabilmente riusciranno a stupire anche noi telespettatori!

Scendendo nel dettaglio, nella sua lettera Riccardo scrive ciò che non è mai riuscito a dire. Commosso, il Guarnieri dichiara che è sicuro del fatto che non si siano mai capiti. Le colpe, a detta del cavaliere, sarebbero state di entrambi. Nonostante ciò, è convinto che Ida sia la donna, ancora oggi, più importante della sua vita. E soprattutto, Riccardo ammette di amare ancora la Platano! Un momento emozionante per i fan della coppia, che finalmente vedono il Guarnieri lasciarsi andare e rivelare tutto ciò che prova, sebbene ci sia allo stesso tempo qualcuno che continua a non credergli. Dall’altra parte, Ida non riesce a trattenere le lacrime dall’emozione e confessa di non sapere cosa fare.

Oggi Uomini e Donne: Armando reagisce male e si accendono gli animi in studio

La lettera di Riccardo emoziona Ida, ma allo stesso tempo riscalda anche gli animi in studio. In particolare, Armando non reagisce bene a quanto sta accadendo in studio. Incarnato rimane moto male, tanto che rivela di sentirsi usato dalla Platano. Intanto, quest’ultima ammette di non sapere cosa fare, in quanto teme di tornare a soffrire di nuovo per la loro storia.