Uomini e Donne oggi: la rivelazione di Aurora, Gianni indaga

Torna Uomini e Donne con un nuovo appuntamento oggi, lunedì 16 novembre 2020. I telespettatori, venerdì scorso, hanno visto al centro dello studio Roberta Di Padua chiudere la sua conoscenza con Michele. Dopo di che, si sono presentati Maurizio e Tommaso. Ecco che oggi Sophie Codegoni racconta di essere uscita con Matteo. I due hanno fatto un’esterna molto carina insieme, durante la quale lui le ha presentato il suo cane. La giovane tronista è uscita anche con Antonio. Ha messaggiato con quest’ultimo nei giorni precedenti, pensando che fosse Matteo. La gaffe infastidisce non poco Antonio. Davide Donadei è uscito con Silvia, che però viene eliminata. Non solo, il tronista ha fatto un’esterna anche con Valeria. Questa uscita genera un po’ di malumori in studio.

In particolare, Beatrice e Chiara hanno reazioni diverse. La prima afferma di non aver pensato molto a Davide in settimana, poiché non si sono neanche sentiti per messaggio. La seconda, invece, dimostra di essere molto delusa, in quanto ora è convinta che Donadei si comporti con tutte nello stesso modo. Ma il tronista fa presente che ha, in realtà, una preferenza, di cui non fa il nome. Nel corso della registrazione avvenuta il 14 novembre, secondo le ultime anticipazioni di Isa e Chia, Davide svela qual è la corteggiatrice che è avanti rispetto alle altre nel suo cuore.

Pare che al centro dello studio il pubblico di Canale 5 ritroverà anche Aurora Tropea. Quest’ultima racconta come sta proseguendo la sua conoscenza con Giancarlo e ammette di essere davvero molto interessata, addirittura quasi innamorata. Il cavaliere, però, confessa di essere preso mentalmente dalla dama, ma dichiara di non provare un’attrazione fisica forte nei suoi confronti. Non avrebbe voluto essere così crudo, poiché sa che non è bello. Gianni Sperti, però, non crede a Giancarlo. Ormai i telespettatori sanno bene che l’opinionista non ha un bel pensiero su Aurora. Nella sua ultima intervista su Uomini e Donne Magazine lo ribadisce infatti. Oggi, però, chiede a entrambi i telefoni, poiché pensa che si siano messi d’accordo. Sperti non trova in realtà nulla.

La puntata dovrebbe concludersi con la sfilata a tema. A prendere voti molto alti è Roberta, che si presenta sulla passerella con un vestito da sposa. Secondo le anticipazioni non viene rivelata la vincitrice.