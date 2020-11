Uomini e Donne, Gianni oggi confessa: “È cambiato qualcosa dentro me”

Il noto opinionista del programma condotto da Maria De Filippi si svela e con tutta sincerità ammette che questo non è un periodo semplice per lui, dopo di che riserva nuovi attacchi ad Aurora Tropea

Gianni Sperti sta vivendo un periodo difficile, come del resto tutto il mondo, a causa di quanto sta accadendo con la pandemia del Coronavirus. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, il noto opinionista del programma di Maria De Filippi si svela e riserva nuove accuse ad Aurora Tropea. Prima di tutto, Gianni dichiara di voler essere sincero e ammette di essere un po’ preoccupato. Sebbene cerchi tutti i giorni di trasmettere al pubblico la sua positività, quanto sta accadendo in Italia lo fa sentire meno propositivo. È riuscito a superare il primo lockdown con più serenità, convinto che presto saremmo tornati tutti alla normalità. Ma questa seconda ondata ha dato delle consapevolezze negative a Sperti, che pensa ai lavoratori in difficoltà e all’economia che farà fatica a riprendersi. Nonostante ciò, cerca di trasmettere fiducia, in quanto è certo che dobbiamo tutti restare uniti e sperare di tornare a riabbracciarci molto presto.

“Oggi qualcosa è cambiato e questa nuova ondata mi sta un po’ spegnendo; probabilmente è cambiato qualcosa anche dentro me”, dichiara con tristezza e sincerità Gianni. Dopo sette lunghi anni da single, il noto opinionista confessa di sentire ora la necessità di avere una persona al suo fianco. Non si vergogna a dirlo e, ovviamente, nessuno dovrebbe farlo, ma di solito piange. Dopo aver versato molte lacrime, di sente un po’ meglio. Convive con la sua malinconia da sempre. Si diverte ed è una persona allegra, ma quando è solo con se stesso sente “quella morsa sul petto”. Ora che è alla ricerca dell’amore, afferma che una volta trovato non condividerà la sua storia pubblicamente. L’ha già fatto in passato e a oggi lo custodirebbe dentro le quattro mura di casa sua.

Ed ecco che si torna a parlare della sua ‘guerra’ con Aurora Tropea nel programma. I due hanno dato vita a scontri molto accesi in studio, durante i quali la maggior parte dei telespettatori si è schierata dalla parte della dama. Ribadisce che gli piace e che non la sente vera. Secondo Sperti, avrebbe il vizio di istigare tutti proprio per cercare la discussione animata e “poi piange lacrime di coccodrillo”. Non solo, è anche convinto che si prepari tutto ancora prima della puntata. Nonostante tutto, le parole di Aurora non lo toccano, poiché sente di aver dimostrato la sua serietà professionale “con i fatti”. Ha delle preferenze e questo non l’ha mai negato, ma si basano sull’empatia che si crea.

Vorrebbe ricordare che la prima a offendere sarebbe stata proprio la Tropea, quando gli consiglio di andare “a mungere le vacche”. La dama si riferiva a una foto condivisa sui social dall’opinionista, che lo ritraeva nel progetto L’altra Sardegna. Si è sentito, però, ferito quando Aurora l’ha accusato di essere “una persona dall’innamoramento facile”.