Uomini e Donne oggi: Gemma estasiata, nuovi problemi tra Ida e Riccardo

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani felice con Juan Luis, ancora problemi per Ida e Riccardo

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. Protagonisti sono Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E mentre la prima appare al settimo cielo, la coppia racconta nuovi drammi. La puntata prende inizio, come sempre, dalla dama torinese. Maria De Filippi manda in onda l’esterna di Gemma con Juan Luis, il nuovo corteggiatore venezuelano arrivato la scorsa puntata. Ricordiamo che la Galgani ha visto naufragare la sua conoscenza con Jean Pierre, per cui sembrava provare un forte interesse. È stato il cavaliere a prendere la decisione di chiudere la loro frequentazione. La delusione di Gemma è stata subito spazzata via dall’arrivo di Juan Luis. I due appaiono al settimo cielo, entrambi molto interessati. Non mancano in studio, naturalmente, le discussioni con Tina Cipollari. L’opinionista come sempre raggiunge Gemma per parlarle faccia a faccia e interviene anche questa volta Maria, che si posiziona tra loro.

Nuovi battibecchi, dunque, tra Gemma e Tina. La dama torinese, però, non perde il sorriso e di fronte a Juan Luis dimostra di essere particolarmente felice. Lui le riserva anche qualche sorpresa, ovvero una bella serenata. Grandi emozioni, dunque, per la Galgani nel corso di questa nuova puntata, sebbene si scontri con la Cipollari. Subito dopo, Maria dedica dello spazio a Ida e Riccardo. I due tornano nuovamente in studio e rivelano di avere ancora qualche problema. Viene mandato in onda un filmato che li ritrae dietro le quinte, dopo la scorsa puntata. Ancora oggi, però, la coppia non è riuscita a superare le difficoltà, tanto che la Platano lamenta nuovi problemi.

Oggi Uomini e Donne: Ida Platano lamenta altri problemi con Riccardo Guarnieri

Continuano i problemi tra Ida e Riccardo. Sembra proprio che la coppia del Trono Over non riesca a trovare pace e serenità, anzi. Al centro dello studio, la Platano lamenta particolari problemi. Scendendo nel dettaglio, la dama è convinta che da parte del Guarnieri non ci sia un vero trasporto fisico. Questo, a detta sua, potrebbe provare il fatto che da parte di Riccardo non sia un sentimento così forte.