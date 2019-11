Uomini e Donne oggi: rissa sfiorata, grande delusione per Gemma

Uomini e Donne oggi Trono Over: accesa lite tra Tina e Gemma, JeanPierre chiude la conoscenza con la dama torinese

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over, che vede protagonista Gemma Galgani. La dama torinese ha un durissimo scontro con Tina Cipollari. Le due intrattengono i telespettatori con una forte lite. In particolare, l’accesa discussione prende inizio quando l’opinionista, infastidita dalle battute della Galgani, si alza dalla sua sedia per affrontare quest’ultima. Una rissa sfiorata quella a cui assisteremo oggi. Maria De Filippi è costretta a raggiungere le due per dividerle in tempo. La conduttrice cerca, infatti, di fermare Tina, la quale non riesce a trattenere la rabbia nei confronti di Gemma. Uno scontro molto acceso, a cui ormai il pubblico di Canale 5 sembra essersi abituato. Nel frattempo, però, la Galgani deve affrontare una grande delusione. Purtroppo la conoscenza con JeanPierre non prosegue come lei avrebbe voluto, anzi si conclude proprio durante la puntata di oggi.

Una grandissima delusione per Gemma, che viene scaricata da JeanPierre. La dama torinese è costretta ad affrontare il rifiuto del cavaliere. Nel corso della puntata viene mostrato un chiarimento tra i due, ma ormai l’uomo ha scelto di chiudere definitivamente con la Galgani. Scendendo nel dettaglio, JeanPierre dichiara di essere stanco delle forti reazioni della dama. Il cavaliere ammette di voler vivere una relazione serena, senza troppi problemi. A questo punto, con grande tristezza, Gemma si dice costretta a dover fare una richiesta all’uomo. La dama di Torino chiede a JeanPierre di restituirle il grosso peluche, che gli aveva regalato durante la scorsa puntata.

Oggi Uomini e Donne: Gemma Galgani accoglie un nuovo corteggiatore

Non mancano per Gemma gli scontri anche con Antonella, la donna che si sta attualmente frequentando con JeanPierre. Ed ecco che la delusione della dama torinese viene spenta dall’arrivo di un nuovo cavaliere. Maria le presenta un uomo di 57 anni, arrivato in trasmissione proprio per conoscerla. Si tratta di Juan Luis, originario del Venezuela, che ammette di trovare la Galgani una donna molto elegante. Lei appare subito interessata al nuovo arrivato e Tina propone ai due di fare il gioco dell’uva. Le anticipazioni vedono grandi sorprese per la Galgani nel corso delle prossime puntate!