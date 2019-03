Uomini e Donne oggi, la foto di Luigi e Irene: le prime parole dopo la scelta

Uomini e Donne oggi: Luigi Mastroianni posta la prima foto con Irene

A distanza di ormai qualche giorno, ecco che Luigi Mastroianni è finalmente tornato sui social. Assente dalla fine di agosto, periodo in cui ha iniziato il suo percorso sul trono, il tronista catanese ritorna a dar voce alla sua vita privata e sociale. Proprio nelle ultime ore, il dj ha postato delle storie in compagnia di Salvo e Irene, il fratello e la sua nuova fidanzata. Finalmente, dopo la grande batosta ricevuta dal precedente percorso, quello finito male con Sara Affi Fella, ecco che il siciliano torna ad essere felice come non lo era da tempo. Irene ha sicuramente riportato tanta positività nella sua vita e, la semplicità che Luigi sperava tanto di trovare è arrivata e, oggi, cerca di godersela a pieno!

Qualche minuto fa, invece, lo stesso ex tronista ha pubblicato la sua prima foto con la sua scelta. I due sorridono, si guardano e sembrano essere felici e contenti di stare insieme l’uno accanto all’altra. La foto appena citata è stata scattata quasi sicuramente durante la serata di Luigi a Catania, sabato scorso. Come vociferato sul web, il dj è tornato alle sue amate serate proprio nel week end appena trascorso. Lo ha fatto a casa sua e sotto gli occhi della sua Irene. Nel post Luigi scrive: “Ci sono cose che non si possono spiegare. Complice”.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano felicemente insieme dopo Uomini e Donne

Dunque, come la maggior parte dei telespettatori speravano, Luigi ha preferito Irene a Valentina. I due sembrano essere assolutamente presi e, quasi, innamorati! Il ragazzo è pronto a dare tutto l’amore del mondo in cambio di ricevere lo stesso. Irene, a questo, sembra essere propensa tanto da averle risposto immediatamente di sì! Che sia l’inizio di una grande e coinvolgente storia d’amore!