Uomini e Donne gossip, Valentina dopo Luigi: prime parole dopo la scelta

Gossip Uomini e Donne, Valentina: l’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni torna sui social dopo la scelta

Luigi Mastroianni ha fatto la sua scelta e Valentina è tornata a casa single. Dopo diversi giorni dalla messa in onda della festa al castello di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è tornata attiva sui social. La giovane donna ha pubblicato un lungo messaggio tra le sue storie di Instagram. La bellissima Galli ha voluto ringraziare tutti i suoi followers per il sostegno mostratole nel corso delle ultime settimane. Successivamente, la diretta interessata ha esternato le sue emozioni ed impressioni nei confronti del percorso fatto all’interno dello studio del Trono Classico di Maria De Filippi. A quanto pare, nonostante non abbia avuto alcun lieto fine, la donna non si pente di nulla ed è felice di ciò che ha mostrato.

Valentina Galli dopo Luigi Mastroianni dichiara: “Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini in questo bel percorso… comprese le persone che non conosco. Vi pubblico non tutti perché rischierei di annoiarvi. Ma davvero grazie per le belle parole spese per me.” La giovane donna ha poi condiviso sulle proprie storie Instagram alcuni dei messaggi ricevuti dai suoi numerosissimi fan. Nonostante siano arrivate moltissime critiche per i suoi modi di fare, la Galli pare sia stata apprezzata da altrettante persone. Come sempre, infatti, il pubblico di Maria De Filippi si è diviso a metà.

Valentina conclude il suo messaggio rivelando: “Ribadisco grazie a tutti. Io sono stata me stessa nel bene e nel male, ho affrontato tutto e per me non è stato un percorso facile. Esperienza stupenda. Senza il vostro sostegno sarebbe stato più complicato.” A quanto pare, moltissime persone hanno imparato ad apprezzare la bella Galli che, intanto, ha deciso di ricominciare da se stessa. “Ricomincio da me, lasciando alle spalle le cattiverie delle persone e portando con me tutto l’affetto che c’è.”