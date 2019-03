Uomini e Donne, la sorpresa di Valentina a Luigi non piace al pubblico: sui social si scagliano contro la corteggiatrice

Come ogni venerdì anche stasera il pubblico affezionato a Uomini e Donne si è riversato sui social per commentare la scelta di Luigi Mastroianni. A pochi minuti dall’inizio della puntata, però, un dettaglio in particolare ha dato fastidio ai telespettatori attivi sul web. Valentina, una delle corteggiatrici che Luigi ha portato con sé in villa, ha deciso di fare una sorpresa al quanto insolita al tronista. Nel raccontare la sua storia la corteggiatrice ha deciso di mostrare a Mastroianni una foto di lei senza niente addosso. Inutile dire che la cosa non è passata inosservata, anzi. La reazione del pubblico da casa? Come si evince dai commenti lasciati su Twitter, gli utenti non sono stati molto indulgenti.

Molti avrebbero giudicato l’atteggiamento di Valentina esagerato, per questo motivo la scelta di mostrare questo suo lato di sé sarebbe sembrata ad alcuni fuori luogo. Altri, invece, ci sono andati giù pesanti, definendo addirittura la ragazza una “Gatta morta”. La vicinanza tra di lei e Luigi nella vasca idromassaggio, inoltre, ha finito per convincere ancora di più quest’ultimi. Al tronista siciliano, però, la ragazza piace e anche molto e il fatto che abbia deciso di portarla fino alla fine, nonostante il suo arrivo nel programma tardivo rispetto alle altre, la dice lunga sul tipo di attrazione ed interesse che Luigi ha provato per Valentina.

Uomini e Donne: Luigi Mastroianni presenta Valentina e Irene al fratello Salvo

In villa da Luigi stasera a Uomini e Donne si è presentato il fratello Salvo. Il ragazzo, arrivato per consigliare il tronista, ha avuto modo di conoscere anche le corteggiatrici Irene e Valentina. Messo alle strette, però, ha confessato di preferire quest’ultima alla romana. Luigi ascolterà il consiglio di Salvo? Se avete letto le anticipazioni, e se queste corrisponderanno al vero, saprete già la risposta.