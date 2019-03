Luigi Mastroianni, la scelta è Irene Capuano: dopo le titubanze arriva il sì

Uomini e Donne, la scelta di Luigi Mastroianni è Irene Capuano: la corteggiatrice

Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano. Il tronista siciliano, dopo aver avuto dubbi fino alla fine, ha deciso di seguire il suo istinto e di uscire da Uomini e Donne insieme alla corteggiatrice romana. Con lei le cose non sono sempre state facili, specie quando nel programma è arrivata Valentina. Mastroianni a Irene ha sempre recriminato l’eccessiva impulsività, accusandola spesso di essere una persona immatura. Arrivato alla fine del suo percorso, però, il tronista ha scelto comunque lei. Quest’ultima, a dispetto delle sue considerazioni iniziali (ovvero quelle fatte prima di scoprire di essere lei la scelta), ha preferito seguire il suo cuore e dare una possibilità ai suoi sentimenti per Luigi. “I motivi per cui dovrei rispondergli di no? Le incomprensioni che ci sono state” aveva detto Irene prima di incontrare Luigi.

“Ho visto un Luigi che ha sempre detto di volere una ragazza semplice e poi l’ho visto correre dietro una ragazza che è l’opposto di me. Quindi la cosa mi ha portato a pensare: potrei mai costruire qualcosa con un ragazzo che cambia idea così facilmente? Voglio un uomo abbastanza deciso e questo lui non me l’ha dimostrato poi così tanto” ha poi aggiunto Irene per spiegare la sua posizione. Le parole della Capuano, però, non hanno trovato riscontro nella realtà. Irene, alla fine, ha preferito seguire il suo cuore perché si sa, lui conosce ragioni che la ragione non comprende.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano: la reazione di Valentina

Luigi Mastroianni, prima di incontrare la sua scelta, ha dovuto comunicare a Valentina (l’altra sua corteggiatrice) i motivi per cui lui aveva deciso di lasciare il programma con Irene e non con lei. La reazione di Valentina? “Secondo me non è pienamente convinto” ha detto la ragazza prima di lasciare il castello “La vita è fatta di scelte, lui ha fatto la sua. Vediamo quanto dura”.