Uomini e Donne gossip, Valentina non è la scelta: la reazione e l’augurio

Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni non sceglie Valentina Galli: la reazione della corteggiatrice

Valentina Galli è la non scelta di Luigi Mastroianni, che conclude il suo percorso a Uomini e Donne con Irene Capuano. Il tronista, come hanno fatto in precedenza Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, deve comunicare a Valentina che non è lei la sua scelta. Un momento molto triste per Luigi, che prima della festa nel Castello è costretto a rivelare la notizia alla corteggiatrice, di fronte a tutti i suoi cari. Il Mastroianni ammette di aver provato delle cose molto belle insieme a lei, ma le comunica comunque che non ha intenzione di uscire con lei dal programma. “Se con te non è nato, non è dovuto al tempo. Mi dispiace fare questo discorso oggi, perché sei davvero una bella persona. Sono contento di averti conosciuto”, afferma Luigi a Valentina. Quest’ultima appare ovviamente amareggiata di fronte alla scelta di Luigi. La sua delusione è abbastanza grande, nonostante se lo aspettasse. “La differenza è palese, tra me è lei c’è un abisso. Sono convinta che non è la verità quello che ha detto, non è convinto”, dichiara Valentina.

L’ormai ex corteggiatrice fa intendere di essere sicura del fatto che con Irene non durerà molto fuori dal programma. Impossibile non notare la forte delusione in Valentina. Anche i suoi parenti sono convinti che Luigi non abbia fatto la scelta giusta. Nonostante ciò, la Galli deve lasciare il Castello insieme a tutti i suoi cari. Si conclude così un percorso all’interno del programma, probabilmente non come lei avrebbe sperato. Fino alla fine ha tentato di conquistare il cuore del bel tronista, che però preferisce lasciare la trasmissione insieme a Irene. Nonostante tutto, Valentina fa un augurio a Luigi. La giovane spera che il Mastroianni possa essere felice, in quanto se lo merita.

Gossip Uomini e Donne: Valentina Galli delusa dalla scelta di Luigi

La reazione di Valentina sicuramente non stupisce. Ovviamente la Galli non può trattenere la forte delusione. Sebbene sia arrivata nel programma da poco, è riuscita comunque ad attirare l’attenzione di Luigi, tanto che Irene ha temuto fino alla fine che potesse essere proprio lei la scelta. Con Valentina, il Mastroianni ha sempre dichiarato di aver trovato una certa sintonia.