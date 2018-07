Uomini e Donne oggi, incontro segreto tra Sara e Lorenzo? La ricostruzione

By

Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si sono incontrati segretamente? Le segnalazioni e gli ultimi sviluppi

Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si sono davvero incontrati oggi? Pare che alcune segnalazioni arrivate sia al blog di Isa e Chia che a quello di newsed.com sembrerebbero confermare questa versione dei fatti. Nel primo caso, però, l’utente che ha dichiarato di aver incontrato Sara e Lorenzo ha fatto sapere di aver visto l’ex tronista entrare in un noto negozio di abbigliamento mentre fuori, ad aspettarla, pare che ci sarebbe stato proprio Lorenzo Riccardi. A newsed.com, invece, alcuni lettori avrebbero scritto di aver visto la Affi Fella e il suo ex corteggiatore in un bar. Secondo questa ricostruzione, nello specifico, la ragazza sarebbe stata seduta all’interno del locale con il padre quando, all’improvviso, nello stesso posto avrebbe fatto il suo ingresso Riccardi.

Sara e Lorenzo, stando alle segnalazioni sopra riportate, si sarebbero salutati imbarazzati e, subito dopo, lei avrebbe lasciato il ragazzo per continuare il suo giro al “Centro Commerciale Campania” di Marcianise. La notizia, ovviamente, ha subito fatto il giro del web. Per questo motivo, allora, alla condivisione virale degli articoli e dei post sul suo conto è subito seguita una stories della Affi Fella. “Ragazzi eccoci…” ha detto l’ex tronista prima di rivolgersi al padre e chiedere “Papi dove siamo?”. La risposta del padre? “A Mondo Convenienza” ha replicato il signore prima che la figlia chiudesse il video aggiungendo sorridente “Tranquillissimi!”.

Uomini e Donne, il messaggio si Sara Affi Fella sui social: cosa è successo veramente con Lorenzo Riccardi oggi?

Ma cosa avrà voluto ribadire con la sua stories Sara? Che non si trovava né nel negozio di abbigliamento né al bar citati dai blog? O forse il suo obiettivo era quello di mostrarsi allegra e spensierata ai propri follower dimostrando così di non aver dato troppo peso alla cosa? A queste domande, ovviamente, noi al momento non possiamo rispondere. Quello che è certo è che entrambi oggi si trovavano nello stesso posto. Una coincidenza davvero incredibile considerando tutto quello che è successo dopo Uomini e Donne.