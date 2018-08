Uomini e Donne oggi: Ida e Gemma si incontrano e si fanno lo stesso regalo

Uomini e Donne oggi: Ida e Gemma a Torino insieme

Domenica in città per Ida Platano e Gemma Galgani, le Dame del Trono Over di Uomini e Donne. La fidanzata di Riccardo Guarnieri ha raggiunto Torino, dove vive da tempo Gem, per passare insieme all’amica una giornata all’insegna delle chiacchiere e del divertimento. Ma anche dei regali: come raccontato dalle dirette interessate su Instagram (e come potete vedere nel video più in basso), le due si sono regalate una borsa a vicenda. Non solo: Gemma ha portato un dono pure per Samuele, il figlio che Ida ha avuto dal suo precedente e ormai concluso matrimonio. Un giocattolino per il ragazzo, al quale la Galgani è molto legata. Dunque, non solo amori: alla corte di Maria De Filippi nascono molte amicizie. E se fino ad oggi Gemma non ha trovato il vero amore, almeno può consolarsi con l’amicizia. Quella con Ida, nata per caso e diventata sempre più forte, giorno dopo giorno.

Uomini e Donne: l’aiuto di Gemma Galgani a Temptation Island

Gemma e Ida si sono sempre supportate a vicenda a Uomini e Donne. Ma l’aiuto della Galgani è stato fondamentale per la parrucchiera di Bergamo a Temptation Island. La Platano ha vissuto male – almeno inizialmente – questa esperienza per via del comportamento di Riccardo nei confronti delle altre tentatrici. Grazie alla presenza di Gemma, giunta in Sardegna durante la seconda puntata del reality show, Ida è riuscita a farsi forza e a trovare il coraggio di andare avanti. Fino al falò di confronto, che è terminato nel migliore dei modi: Ida e Riccardo si sono ricongiunti, con la promessa di costruire al più presto una vita insieme.