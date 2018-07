Ida e Riccardo di Temptation Island: progetti e retroscena della coppia

Temptation Island, Ida e Riccardo: la coppia svela segreti e retroscena

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo il falò anticipato, sono usciti insieme da Temptation Island. Dopo l’esperienza in Sardegna, la coppia è pronta a dare un nuovo inizio al loro amore, come viene svelato su Uomini e Donne Magazine. Entrambi sono contenti di aver preso parte al programma perché, nonostante i soli sette mesi di relazione, li ha aiutati a capire cosa vogliono veramente. Riccardo ha capito che Ida è la donna della sua vita e l’unica cosa giusta che può fare è trasferirsi da lei, per prendersi cura della sua donna e di Samuele, il figlio di lei. Guarnieri ha confessato che Ida è la donna della sua vita, quella con cui vuole costruire una famiglia. Ida, dall’altra parte, è felice per la decisione presa dal fidanzato. Quando al falò di confronto lui ha detto che Samuele e Ida sono la sua famiglia, la dama non ha più resistito e gli è saltata addosso. Ida è convinta che senza il programma non avrebbe avuto tutte queste conferme dal compagno.

Temptation Island, Ida: “Grazie a Temptation ho avuto le conferme che desideravo”

La Platano ha partecipato a Temptation Island considerando tutti i rischi. La relazione tra lei e Riccardo durava da poco, ma lei è sicura che senza il programma non avrebbe avuto tutte le conferme che ha ora. Durante la permanenza nel villaggio non c’è stato un momento in cui lei non abbia pensato al fidanzato, sempre sicura del sentimento che prova nei suoi confronti. “Sentirgli dire che io e Samu siamo la sua famiglia e che vuole prendersi cura di noi è stata la risposta a tutte le lacrime che ho versato nel villaggio” ha confessato la dama di Uomini e Donne su Uomini e Donne Magazine. L’unica cosa che ora vuole fare è godersi il suo Riccardo e alimentare il loro amore giorno per giorno. Tutto ciò può farlo anche grazie al fatto che il programma l’ha resa più forte e più razionale per certi aspetti.

Temptation Island, Riccardo: “Voglio far parte della vita di Ida”

Anche a Riccardo Temptation Island ha dato conferme. Se prima aveva mille riserve sul cambiare vita, lasciare tutto e trasferirsi da Ida, ora ha capito che vuole prendersi cura di lei e Samuele. “Voglio darle quel qualcosa in più e non deluderla mai” ha dichiarato il cavaliere.