Temptation Island: le prime parole di Ida e Riccardo dopo la puntata

Temptation Island, Ida e Riccardo tornano sui social: le prime parole dopo il falò di confronto

Chi ha avuto modo di seguire Temptation Island ieri sera non si sarà perso sicuramente il falò di confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due volti noti del Trono Over di Uomini e Donne, nonostante tutto, alla fine sono usciti insieme dalla trasmissione. La dichiarazione d’amore di Riccardo ha conquistato Ida, facendole dimenticare tutto quello che era successo nel villaggio tra il fidanzato e le tentatrici. Fino ad ora, inoltre, sia Ida che Riccardo si erano presi una pausa da Instagram, forse per evitare di alimentare false speranze tra i fan che li seguono o forse perché era stata la stessa redazione di Temptation a suggerirglielo. La loro uscita dal programma, però, oggi li ha fatti ritornare attivi sui social.

Temptation Island, Ida e Riccardo dopo la puntata: i loro messaggi sui social parlano chiaro

Il primo a mostrarsi su Instagram questa mattina è stato proprio Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del Trono Over, infatti, ha pubblicato una storia dove salutava i propri follower e chiede loro un parere sulla puntata. Pur non entrando nei particolari, però, Riccardo con il suo sorriso è apparso molto sereno e contento, segno che le cose tra lui e Ida probabilmente procedono ancora per il verso giusto. A confermare questa tesi, subito dopo, c’ha pensato anche la Platano. Quest’ultima, infatti, a seguito del video del fidanzato ha deciso di condividere sul suo profilo un selfie, accompagnando il tutto con l’hashtag “Felicità”. Se non è un buon segno questo…

Ida e Riccardo sposi dopo Temptation Island?

La partecipazione di Ida e Riccardo a Temptation Island, a parte qualche turbolenza iniziale, sembrerebbe aver oggi rafforzato la coppia. Forse è troppo presto per parlare di fiori d’arancio ma, viste le premesse, le nozze adesso non sembrano poi così lontane. In fondo, ieri sera, ha parlare della voglia di mettere presto su famiglia con la dama di Uomini e Donne è stato proprio Riccardo. Le promesse fatte al falò di confronto saranno presto rinnovate in una nuova sede? Staremo a vedere.