Ida e Riccardo restano insieme: la dichiarazione d’amore convince

Temptation Island, Ida e Riccardo vanno via insieme: le parole di Guarnieri convincono la Platano

Riccardo Guarnieri ha chiesto il falò di confronto anticipato con la sua fidanzata Ida Platano. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne non ha gradito il video visto all’interno del pinneto. L’uomo ha perso letteralmente le staffe, tanto da arrivare a chiedere alla redazione un incontro immediato con la sua donna. Come sempre, Temptation Island ci ha regalato nuovi e inaspettati colpi di scena. Dopo un po’ di titubanza, la donna ha deciso di accettare il confronto e si è presentata al falò più agguerrita che mai. La coppia ha rivisto insieme tutti gli rvm dei giorni trascorsi all’interno dei rispettivi villaggi, per poi dirsene di tutti i colori a vicenda.

Ida perdona Riccardo a Temptation Isalnd: lieto fine per la coppia di Uomini e Donne

Ida Platano ha elencato a Riccardo tutte le cose che non le sono piaciute, per poi rivelargli di non credere di aver fatto nulla di male. L’ex dama del Trono Senior ha infatti svelato di aver pensato a Guarnieri ogni giorno, sentendo sempre la mancanza dei suoi baci, dei suoi abbracci e delle sue parole. Anche lui alla fine si è lasciato andare ad una grandissima e inaspettata dichiarazione d’amore. L’uomo ha rivelato di essersi reso conto che Ida è la donna della sua vita e che vuole entrare a far parte della sua vita, in primis, di mamma del piccolo Samuel. La Platano aveva infatti espresso più volte la volontà di vedere il suo fidanzato un po’ più interessato a suo figlio.

Temptation Island, Ida e Riccardo innamorati: il ritorno insieme a casa

La Platano e Guarnieri alla fine si sono lasciati andare ad un bellissimo bacio e abbraccio e hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island. Filippo Bisciglia non ha potuto far altro che sorridere di fronte all’amore ritrovato tra i due ex di Uomini e Donne. Intanto, il pubblico pare essersi diviso a metà.