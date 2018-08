UeD oggi, Emanuele contro Sonia: è guerra, volano parole grosse VIDEO

Uomini e Donne oggi: cosa è successo tra Emanuele e Sonia e Federico

È ufficialmente guerra tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti, gli ex fidanzati di Uomini e Donne. Com’è noto da mesi l’ex tronista ha cominciato a frequentare Federico Piccinato, che ha provato a corteggiarla tempo fa al Trono Classico. Dopo una serie di frecciatine e punzecchiature sui social network, Emanuele è sbottato su Instagram. Nel corso di una diretta ha invitato Sonia e Federico a non fare più il suo nome (che era stato fatto dalla Lorenzini in un commento, sollecitata da una follower). Non solo: il pallanuotista di Latina ha pure accusato Federico di essere solo una seconda scelta per Sonia che – a detta di Emanuele – avrebbe usato parole poco carine nei confronti dell’attuale fidanzato solo un anno fa.

“Io penso di essere un uomo, ma forse di uomini ne sono rimasti davvero pochi in giro, perché ho visto che stare in panchina e poi tornare titolare va di moda ultimamente, e forse me lo sarei anche aspettato da una persona che è stata l’unica in Italia in un determinato programma a vedere la propria donna baciarsi con un altro a un metro di distanza. Io non mi sarei abbassato ad essere la seconda scelta di nessuno“, ha detto Emanuele. E poi ancora: “Io lo so cosa dicevi di quella persona nell’arco dei 10 mesi in cui siamo stati insieme, io so come la pensavi, e come la pensavano le persone intorno a te. La prendo a ridere, perché ho una vita e dei valori sani, ma ci sarebbe davvero da piangere!”.

Il video con tutte le dichiarazioni di Emanuele Mauti:

Oggi Uomini e Donne: la replica di Sonia a Emanuele Mauti

Non è tardata ad arrivare la replica di Sonia Lorenzini alla diretta di Emanuele Mauti. L’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, oggi impegnata come web influencer e imprenditrice di gioielli, ha puntualizzato che Federico Piccinato non è di certo una seconda scelta. “Se le mie scelte hanno fatto male a tal punto da parlarne con così tanto astio a distanza di mesi, e nonostante la consapevolezza dei propri errori, beh io non ne posso avere colpa. Così come non può averne chi sta con me oggi!”, ha scritto Sonia nelle sue storie di Instagram.

Le parole complete di Sonia Lorenzini:

Se Sonia e Emanuele si sono dati battaglia senza esclusione di colpi nelle ultime ore, diverso è stato l’atteggiamento di Federico Piccinato. Il giovane ha preferito non parlare di questa faccenda: lo farà a breve?