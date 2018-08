I gioielli di Sonia Lorenzini, intervista: “Vitaliana? Mi sono ispirata a mia madre”

Sonia Lorenzini ha creato il marchio di gioielli Vitaliana: intervista all’ex tronista di Uomini e Donne

Non solo ex tronista di Uomini e Donne e web influencer, da qualche tempo Sonia Lorenzini è anche una designer di gioielli e imprenditrice. L’ex fidanzata di Emanuele Mauti, oggi felice accanto all’ex corteggiatore Federico Piccinato, ha creato il brand di gioielli Vitaliana. Tra anelli, bracciali e orecchini, Sonia si è data da fare, creando una linea raffinata ed elegante, ma allo stesso tempo scintillante, che difficilmente passa inosservata. La Lorenzini, come ha spiegato a noi di Gossipetv, ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura imprenditoriale per lasciare un segno, per creare qualcosa che la rappresentasse in pieno.

Le dichiarazioni di Sonia Lorenzini su Vitaliana

“Tempo fa ho pensato di creare qualcosa che mi rappresentasse, qualcosa di mio che potesse avvicinarsi al gusto di tutte le ragazze e le donne che mi seguono. Mi sono quindi ispirata alla donna che per me è sempre stata un modello: mia madre. Per questo ho dato il suo nome – Vitaliana – al brand“, ha dichiarato Sonia Lorenzini a noi di Gossipetv.

“Abbiamo lavorato molto sulla scelta dei materiali e sulla lavorazione. Abbiamo cercato di realizzare un prodotto di qualità ma accessibile a tutti”, ha aggiunto l’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo.

“Abbiamo realizzato diversi prodotti, ma per il momento è in vendita solo la linea El Pecado, che comprende orecchini, anelli e collane in due varianti, oro e champagne. Ma presto ci saranno tante altre novità”, ha puntualizzato la giovane imprenditrice.

Vitaliana: dove comprare i gioielli di Sonia Lorenzini

“È stato un azzardo ma sono molto soddisfatta del risultato… per il resto, incrociamo le dita!”, ha concluso fiduciosa Sonia Lorenzini.

Dove si possono comprare i gioielli di Vitaliana? Un sito web è ancora in costruzione: per il momento, dunque, basta consultare la pagina Instagram del marchio e inviare una richiesta in direct.