Uomini e Donne oggi: Giulio d’accordo con Manuel? Raselli si difende

Uomini e Donne oggi: Giulio Raselli si difende da chi lo accusa di essere d’accordo con Manuel Galiano

Giulio Raselli, dopo Uomini e Donne, si ritrova a difendersi da un’accusa molto particolare. La trasmissione, precisamente il Trono Classico, sembra essere finita nel caos. Sono due le relazioni, nate durante la scorsa stagione, a essere già naufragate. Stiamo parlando di quella di Angela Nasti e Alessio Campoli e quella di Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. Mentre la prima coppia è oggetto di numerose accuse e sospetti, la seconda ha sorpreso un po’ tutti. La storia tra Giulia e Manuel è durata poco e c’è chi ancora spera che possa presto tornare il sereno tra loro. Nel frattempo, i telespettatori iniziano ad avere qualche sospetto proprio su Galiano, ma anche sul suo ex rivale Giulio. Sembra, da quanto rivela Raselli, che qualcuno sia convinto che ci sia un accordo tra lui e Manuel. Ora l’ex corteggiatore, non scelta di Giulia, decide di fare chiarezza con un brevissimo video sulle Stories di Instagram.

“Ciao ragazzi, ho appena letto che io avrei un accordo con Manuel. Ragazzi veramente non scherziamo, non diciamo cose un po’ strane perché non è neanche bello. Ok? Un abbraccio”, dichiara Giulio sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il video risale a qualche ora fa. Raselli smentisce categoricamente un possibile accordo con Manuel. Sono poche le parole che spende per questa questione, ma comunque abbastanza chiare. Non sappiamo se i due si sono sentiti dopo la fine del loro percorso all’interno della trasmissione, sicuramente non c’è alcun tipo di accordo che li lega. Giulio non lascia, infatti, dubbi ai telespettatori che lo seguono. Nel frattempo, c’è anche chi sogna di rivedere Giulia proprio tra le braccia di Raselli!

Oggi Uomini e Donne: i sospetti dei telespettatori su Giulia e Giulio

Basta una semplice parola a portare il pubblico a fare dei sospetti. È quello che è successo in questi giorni, quando la Cavaglia ha condiviso un post riguardante Amsterdam con scritto: “Credi alle favole?” Da ciò, alcuni fan hanno iniziato a credere che l’ex tronista potesse aver deciso di riconquistare Raselli. Ma ricordiamo che quest’ultimo, dopo la fine della relazione tra la Giulia e Manuel, aveva rivelato che non potrà mai essere una seconda scelta.