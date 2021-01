Uomini e Donne oggi torna in onda in anticipo: cosa accade in studio

Uomini e Donne torna in tv oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Maria De Filippi avrebbe dovuto fare il suo ritorno sul piccolo schermo il prossimo lunedì 11 gennaio. Sebbene questa fosse la decisione presa dalla Mediaset nella programmazione del nuovo anno, c’è stata poi una modifica. Infatti, nel primo pomeriggio di Canale 5, subito dopo la puntata di Una Vita, il pubblico potrà tornare a seguire i percorsi dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Un ritorno anticipato quello che fa il programma, da sempre molto amato dai telespettatori. Come altre trasmissioni, ha subito uno stop per il periodo natalizio. Precisamente è andata in onda fino allo scorso 22 dicembre 2020. Ora cosa accade nel corso della puntata che viene trasmessa oggi?

Quanto succede corrisponde alla registrazione avvenuta il 18 dicembre, subito dopo quella che ha visto Gianluca De Matteis abbandonare il trono. Ovviamente non può non iniziare la puntata Gemma Galgani, che porta avanti la sua conoscenza con Maurizio. I due hanno in precedenza fatto sapere di essersi lasciati andare alla passione. Oggi raccontano come sta proseguendo la frequentazione. Le ultime anticipazioni, però, per la dama torinese non sono per nulla positive. Intanto, al centro dello studio, i telespettatori dovrebbero ritrovare i due tronisti.

Davide Donadei appare sempre più confuso, ma ormai vicino alla scelta. Le sue decisioni causano sofferenza alle due corteggiatrici, che continuano a tenere duro pur di conquistare il suo cuore. In particolare, durante questa registrazione, il tronista pugliese riesce a emozionare tutti attraverso la sua esterna con Chiara Rabbi! Chiaramente quanto accade fa cadere nello sconforto Beatrice Buonocore, che abbandona la studio. Prosegue anche il percorso di Sophie Codegoni, la quale continua a conoscere Giorgio, Antonio e Matteo. Dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, la tronista ha deciso di mettere una pietra sopra a tutto.

Le anticipazioni rivelano che procede la conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Inoltre, il pubblico assisterà a un nuovo confronto tra Giancarlo e Aurora. Non si sa di preciso la scaletta dei momenti che compongono la puntata di oggi, ma come sempre non mancano i colpi di scena.