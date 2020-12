Uomini e Donne, Gianluca De Matteis: cos’è accaduto dopo l’abbandono

Gianluca De Matteis ha abbandonato Uomini e Donne e così anche la possibilità di trovare l’amore sul piccolo schermo. L’ormai ex tronista romano ha fatto più volte notare di essere in serie difficoltà. Infatti, ogni sua conoscenza ha avuto un finale non proprio piacevole. Con il tempo, per lui sono arrivate non poche critiche. E mentre moltissimi telespettatori l’hanno sempre sostenuto, in studio si percepiva una certa tensione. In particolare, Gianni Sperti e Davide Donadei avevano fatto notare che il percorso di Gianluca sembrava non essere caratterizzato da momenti unici e speciali. Lo stesso De Matteis si è poi reso conto che questa esperienza non stava procedendo nel migliore dei modi e così ha preso la difficile decisione di lasciare l’ambito Trono.

Qualche ora fa, De Matteis è tornato su Instagram. Ha atteso qualche giorno dopo la messa in onda della puntata in cui ha annunciato la sua decisione. La registrazione è avvenuta lo scorso 12 dicembre, mentre il pubblico ha potuto assistere alla scena solo lunedì 21 dicembre. Ha deciso ora di condividere con i fan un video-messaggio sul suo profilo ufficiale di Instagram. L’ex tronista ha svelato un dettaglio inedito su quanto accaduto subito dopo aver annunciato il suo abbandono in studio. Gianluca si è recato in camerino ed è stato raggiunto da alcuni ragazzi dello staff:

“Finita la puntata del mio abbandono, quando ho versato qualche lacrimuccia, sono saliti da me piangendo e abbracciandomi”.

Nel programma, sebbene abbia ricevuto qualche volta delle critiche, è stato comunque un tronista abbastanza amato. I presenti, dopo il suo annuncio, hanno mostrato tutto il loro appoggio a Gianluca, facendo notare la sua educazione e la sua gentilezza. Ed ecco che anche costumisti, truccatori e altri ragazzi dello staff hanno dato affetto a De Matteis. Dunque, subito dopo il suo abbandono De Matteis è rimasto in compagnia e pare ci sia stata molta commozione nel camerino da parte di tutti. Prima di elogiare loro, Gianluca ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi.

Ha definito la conduttrice una “donna spettacolare”. Le parole sono unitili per De Matteis in questo caso, poiché per lui si tratta di “una persona veramente eccezionale”. Ci ha tenuto a dire grazie anche alla redazione, composta da ragazzi che “ti fanno da madre, padre, fratello, sorella, supporto psicologico”. Bellissime parole quelle che Gianluca ha speso nei confronti di chi lavora dietro le quinte del programma di Canale 5. L’ex tronista ha fatto sapere ai fan che sono tutti premurosi, gentili e disponibili. Con queste persone è riuscito a creare un rapporto che va oltre il contesto televisivo.

In questo videomessaggio, De Matteis è apparso felice e gioiosa. Infatti, è possibile notare il suo sorriso e il suo tono scherzoso. Inoltre, Gianluca ha promesso ai fan che li terrà aggiornati su cosa farà in questi giorni festivi.