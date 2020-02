Uomini e Donne oggi, volano scarpe e biscotti: il ritorno di Ida e Riccardo

Uomini e Donne oggi, lacrime e rabbia in studio: Diana delusa, il ritorno di Ida e Riccardo

Lacrime e rabbia oggi a Uomini e Donne, per dame e cavalieri del Trono Over. La puntata inizia con un piccolo battibecco tra Armando e Veronica, dopo di che si passa alle conoscenze che sta portando avanti Diana. Ed è a questo punto che si accende una forte discussione tra la dama, Luca e Simone. In particolare, Maria De Filippi fa notare che la donna sta piangendo a causa di un precedente intervento di Luca, il quale ha parlato di coerenza. A detta di Diana, il cavaliere non sarebbe una persona coerente, in quanto dichiarava di provare dei sentimenti per lei ma poi è sparito. Lui giustifica il suo comportamento facendo presente la sua delusione nell’aver visto Diana annullare il suo volo per Genova per trascorrere un weekend sul Lago di Como con Simone. Interviene quest’ultimo, il quale ammette di non riuscire ad andare oltre con la dama, poiché la vede come una persona molto delicata. Ma a scatenare altri scontri ci pensa Maria, che rivela quanto detto da Simone alla redazione: Valentina e Veronica riuscirebbero a scatenare in lui la passione. Le due dame non prendono bene tale dichiarazione, visto che le loro rispettive conoscenze si sono concluse ormai da tempo.

Nel frattempo, Diana continua a discutere con Luca e, a questo punto, Maria interviene dichiarando di non capire che ruolo abbia realmente Simone in questa storia. Il cavaliere, però, intende ancora continuare la sua conoscenza con la dama. Ed ecco che in studio entra una delle coppie più amate del Trono Over, ovvero quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra loro la relazione sta proseguendo dopo il programma, ma oggi non mancano nuove discussioni. L’ex dama rivela di aver avuto qualche scontro con l’ex cavaliere in queste ultime settimane. Per stroncare la lite, Maria decide di lanciare il ballo. Dopo di che, Gianni chiede alla coppia di sedersi al suo fianco per il resto della puntata.

Uomini e Donne: Barbara De Santi regala grandi colpi di scena oggi al Trono Over

Dopo essersi seduti vicino a Gianni, Ida e Riccardo appaiono nuovamente molto uniti, tra abbracci e baci. A regalare nuovi colpi di scena ci pensa Barbara De Santi oggi, la quale ha un’accesa discussione con Marcello. Furiosa per le parole utilizzate dall’uomo, la dama si ritrova a lanciare un biscotto e una scarpa. Gianni riprende Barbara, rimproverandola per aver lanciato del cibo. Ed ecco che la dama si alza, prende il biscotto in mano e se lo mangia. Intanto, ricordiamo che in questi giorni si parla di una presunta rottura tra Ida e Riccardo!