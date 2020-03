Uomini e Donne oggi: il ritorno di Ida e Riccardo, i sospetti di Gianni

Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo tornano in studio: la coppia del Trono Over ha superato una dura crisi

Nel corso della puntata del Trono Over di oggi, vedremo tornare nello studio di Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Preceduti da una piccola discussione tra Valentina M. e Massimiliano, i due raccontano come sta proseguendo la loro storia d’amore. In queste settimane si è ipotizzata spesso una rottura definitiva tra l’ex dama e l’ex cavaliere. Oggi li vedremo entrare nello studio insieme e già questo dettaglio può rassicurare i loro fan. Entrambi salutano tutti, compreso Giovanni Longobardi, ex tentatore di Temptation Island, che ora fa parte del parterre maschile. Dopo di che, si siedono e si scambiano qualche sguardo complice. Ida e Riccardo iniziano poi a raccontare di aver trascorso un periodo abbastanza brutto. Il Guarnieri ammette che non pensava che, questa volta, sarebbero riusciti a risolvere i loro problemi.

In particolare, la Platano lamenta il fatto di non sentirsi ancora desiderata da Riccardo. Maria De Filippi, a questo punto, non può non ironizzare sul Guarnieri. Quest’ultimo confessa di essere bloccato in quanto è stato spesso offeso da lei e non riesce a dimenticare la cosa. Ora sono riusciti a raggiungere un accordo e a superare anche questa crisi. Ida si lascia andare a una dichiarazione d’amore, rivelando di non amare Riccardo, ma molto di più. Li vedremo poi ballare insieme e baciarsi appassionatamente. Pertanto, possiamo ufficialmente confermare che i due ex protagonisti del Trono Over sono ancora una coppia. Ma come sempre non mancano le polemiche in studio e a causarne parecchie sono Marcello e Anna Maria.

Oggi Uomini e Donne, polemiche su Marcello e Anna Maria: Gianni Sperti ha non pochi sospetti

Come vi avevamo già anticipato, Ida e Riccardo sono riusciti a superare la crisi e, dopo questa bella notizia, al centro dello studio siedono Marcello e Anna Maria. I due raccontano di essere usciti insieme e di essersi trovati anche molto bene. Vengono, però, attaccati parecchio dai presenti in studio. In particolare, Gianni Sperti ammette di non credere a nessuno dei due e pretende di sapere che lavoro fa la dama. Quest’ultima, però, non vuole rivelare pubblicamente questo dettaglio, tanto che lo svela solo alla conduttrice. Intanto, Marcello consiglia ad Anna Maria di chiudere le gambe, poiché ha una minigonna e le si vede tutto. Il cavaliere, inoltre, si ritrova a discutere anche con Simonetta.