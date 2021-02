Uomini e Donne oggi: delusioni per Gemma e le scuse di Giancarlo

Cosa accade oggi a Uomini e Donne? Giovedì 4 febbraio 2021 va in onda la prima parte della registrazione che risale allo scorso 26 gennaio. Come sempre, il pubblico di Canale 5 ritroverà inizialmente al centro dello studio Gemma Galgani, la quale racconta come stanno proseguendo le sue conoscenze. Prima, però, la dama torinese fa la sua entrata sulle note di Perdere l’amore, brano scelto da Tina Cipollari. Quest’ultima mette il dito nella piaga dopo la delusione che Gemma si è ritrovata ad affrontare nelle ultime settimane. Maurizio Guerci ha, infatti, deciso di mettere fine alla loro conoscenza dopo varie incomprensioni. La Galgani racconta di aver sentito nuovamente il cavaliere nei giorni precedenti.

E mentre Tina lo definisce uno ‘stallone’, Gemma continua a portare avanti la sua idea. Scendendo nel dettaglio, la dama di Torino è convinta del fatto che il Guerci si sia allontanato da lei a causa della loro differenza d’età. Non solo, più volte la Galgani ha ammesso di aver ricevuto delle segnalazioni che riguardano il cavaliere e che lo vedrebbero già impegnato sentimentalmente. Gemma ha fatto ascoltare l’audio in questione a Gianni Sperti e non al resto dei presenti in studio. Il motivo riguarda la scelta presa dalla persona che ha deciso di fare tale segnalazione, la quale alla fine non ha dato il suo permesso di far uscire fuori il suo nome in pubblico.

Nonostante tutto, la Galgani procede con il suo percorso all’interno del programma e racconta che sta ancora sentendo gli altri due cavalieri che si chiamano Maurizio. Entrando nel dettaglio, la dama sta continuando la conoscenza con l’uomo che scrive poesie. Ma proprio con quest’ultimo Gemma ammette che non c’è molta chimica. Oltre lui, sta sentendo Maurizio – il cavaliere con gli occhi azzurri che sta conoscendo anche Maria. Proprio lui si è ritrovato al centro delle polemiche nel corso della registrazione che è avvenuta ieri nello studio di Canale 5.

Il pubblico dovrebbe oggi assistere al ritorno di un’ex dama, ovvero quello di Pamela Barretta. Inoltre, pare che Giancarlo decida di scusarsi con Aurora Tropea e con sua madre per quanto accaduto nella registrazione precedente. Ma la dama non è presente in puntata, poiché ha deciso di diffidarlo. Sempre nel corso della puntata che va in onda oggi, dovrebbe ritrovarsi al centro dello studio anche Davide Donadei, il quale annuncia che durante la registrazione successiva farà la sua scelta.