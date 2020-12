Uomini e Donne oggi, Davide commosso: la sorpresa inattesa di Maria

Nel corso della puntata in onda questo giovedì 3 dicembre 2020, il tronista pugliese non riesce a trattenere la commozione quando la conduttrice gli permette di vedere la sua famiglia in studio

La puntata di oggi, giovedì 3 dicembre 2020, di Uomini e Donne dovrebbe vedere al centro dello studio Davide Donadei, che racconta come sta proseguendo il suo percorso. Il tronista pugliese ha poi deciso di uscire con Beatrice, portandola dove abita adesso. Nel corso di questa esterna, come oggi il pubblico può vedere attraverso il filmato, ha mostrato alla corteggiatrice una foto che lo ritrae quando era ancora un bambino, in compagnia del fratello e della madre. Il ragazzo ha ammesso di fronte alla Buonocore che avverte molto la mancanza della sua famiglia, tanto che si sente solo. Al momento, Davide vive a Roma e prende così parte alle registrazioni del programma, mentre la mamma e il fratello sarebbero rimasti in Puglia. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News l’esterna è stata molto carina: si sono abbracciati tutto il tempo.

Dopo la scorsa puntata, Davide ha deciso di uscire anche con Chiara. Quest’ultima, però, dichiara in studio di sentirlo ormai distante. In effetti, Donadei confessa di non riuscire più a fidarsi di lei. In queste settimane sono spuntate fuori varie segnalazioni riguardanti la corteggiatrice, che hanno anche portato dei sospetti nei telespettatori. Il tronista oggi fa presente che litigano spesso. Ma entrambi, nel corso della loro esterna, si sono promessi che ricominceranno da capo la loro conoscenza, per tornare a essere come erano prima. Ed ecco che Maria De Filippi riserva a Davide una bellissima sorpresa! Scendendo nel dettaglio, la conduttrice permette al tronista di avere una videochiamata con la mamma e il fratello!

Un momento emozionante per il tronista, che appare ovviamente commosso. A un certo punto, Maria gli chiede con chi uscirebbe se ne avesse l’opportunità, in questo momento, anche solo per cinque minuti. Senza alcuna esitazione, Davide fa il nome di Beatrice.

Sempre nel corso della puntata di oggi, che fa parte della registrazione avvenuta lo scorso 21 novembre, dovrebbe tornare al centro dello studio Gemma Galgani, la quale racconta come sta proseguendo la sua conoscenza con Maurizio. Non mancano, in questo caso, battute piccanti sul loro conto. Arriva anche il turno di Sophie Codegoni tra oggi e domani. La tronista sta conoscendo Matteo e Antonio. Ma mentre il primo pare aver ormai conquistato tutti, il secondo ha generato non poche polemiche per via del suo atteggiamento arrogante.