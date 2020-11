Uomini e Donne oggi, liti e incomprensioni: volano parolacce in studio

Oggi cosa accade a Uomini e Donne? Prosegue la registrazione dello scorso 14 novembre con Sophie Codegoni. Secondo le anticipazioni, scende in studio Matteo, il quale non appare per nulla sereno. Infatti, il corteggiatore non è stato portato in esterna e, pertanto, cerca delle spiegazioni. La tronista si scusa e ammette di aver messaggiato con Antonio, credendo però di parlare con Matteo. Detto ciò, Sophie dichiara di essere davvero interessata al corteggiatore, poiché lo vede molto buono. Maria De Filippi, a questo punto, fa entrare in studio anche Antonio, che mostra un atteggiamento poco carino. Scendendo nel dettaglio, il ragazzo appare come una persona arrogante. Parlando, utilizza anche delle parolacce. Di fronte a questo comportamento, la Codegoni non reagisce bene. La tronista si ritrova costretta a chiedere al suo corteggiatore di moderare il suo linguaggio.

Il pubblico oggi scoprirà che Sophie e Antonio hanno fatto un’esterna, che però non è andata bene. I due hanno litigato, come è possibile vedere dal filmato. Dal nervoso, la Codegoni avrebbe voluto tirargli dietro l’amuchina. Nonostante tutto, ammette di voler continuare la conoscenza e dimostra di essere realmente interessata. Ma in studio i presenti appaiono perplessi, in quanto si chiedono come il corteggiatore possa piacere a Sophie. Sembra proprio che Antonio, con il suo atteggiamento, lascia un po’ tutti senza parole.

Oggi, venerdì 27 novembre 2020, Gianluca De Matteis si ritrova nuovamente al centro dello studio a discutere. Anche questa volta, il tronista romano litiga con Dalila. I due hanno fatto un’esterna, ma la conoscenza non sta proseguendo nel migliore dei modi. Gianluca sta affrontando molte difficoltà nel suo percorso e spesso viene attaccato. Moltissimi telespettatori, intanto, continuano a sostenerlo e a credere in lui, sperando che possa finalmente trovare la serenità all’interno del programma.

Gabriella ha da poco messo fine alla sua conoscenza con il romano, lasciando definitivamente il programma. Sebbene più volte, De Matteis abbia cercato di farla tornare sui suoi passi, la corteggiatrice ha preso questo decisione. Ora, il tronista sta conoscendo Dalila e Marianna. Quest’ultima è arrivata in trasmissione per frequentare Armando Incarnato, ma poi ha scelto di iniziare una conoscenza anche con Gianluca.