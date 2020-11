Uomini e Donne oggi, Riccardo e Armando di nuovo rivali? Davide furioso

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri. Al centro dello studio, il pubblico di Canale 5 ha visto ancora Gemma Galgani, che sta portando avanti due conoscenze. Scendendo nel dettaglio, la dama torinese ha fatto sapere che sta sentendo sia Biagio che Maurizio, un uomo molto più giovane di lei. Intanto, i telespettatori hanno assistito anche al momento difficile di Gianluca De Matteis, che ha riprovato a conquistare la fiducia di Gabriella, chiedendole di riprendere la loro conoscenza. La corteggiatrice, però, ha deciso di restare ferma nella sua posizione. Cosa accade nel corso della puntata di oggi? Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, il pubblico ritroverà al centro dello studio Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese è tornato da qualche giorno a far parte del programma, pronto a trovare l’amore. Dopo la fine della sua storia d’amore – abbastanza travagliata – con Ida Platano, il Guarnieri ha raccontato la sua versione dei fatti e in studio è stato accolto abbastanza bene da tutti. Ma potrebbe presto riaccendersi la rivalità con Armando Incarnato. Il motivo? Oggi, giovedì 19 novembre 2020, Riccardo fa sapere di essere uscito con Giulia e rivela che sta sentendo anche un’altra dama. Quest’ultima sente ed esce anche con il cavaliere napoletano. Sebbene discutano parecchio, decidono comunque di proseguire con la loro conoscenza.

Intanto, Michele ha visto giungere al capolinea la sua frequentazione con Roberta Di Padua. Quest’ultima ha deciso di mettere la parola fine, dopo varie incomprensioni. Il cavaliere oggi rivela che ha concluso la conoscenza con Giada, che resta per Armando.

Maria De Filippi dà spazio anche ai tronisti. Dopo Gianluca, siede al centro dello studio Davide Donadei, che è uscito con Chiara. La corteggiatrice ha organizzato la loro esterna e gli ha fatto conoscere suo padre, attraverso una videochiamata. I due insieme appaiono abbastanza complici. Con Beatrice non sta procedendo tutto nel migliore dei modi. Il tronista si è arrabbiato, dopo la scorsa puntata, e ha chiesto di vederla. La Buonocore ha tentato di spiegare cosa intendeva realmente con la sua dichiarazione. Non solo, la corteggiatrice ha avvertito Davide: se continua ad avvicinarsi così tanto a Chiara, lei si chiuderà per tutelarsi.

Il Donadei non è riuscito a trattenere la rabbia e ha accusato Beatrice di fare troppo il personaggio e la ‘fenomena’ suo social. Dopo questa esterna, come oggi il pubblico vedrà nella clip, la Buonocore si è sfogata e ha iniziato a piangere, spiegando che in realtà a lui ci pensa sempre. In studio, però, Davide decide di ballare con Chiara.